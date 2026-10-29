Sacerdote conmueve al compartir el altar con su perrita durante toda la misa: "Amor al prójimo"

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un sacerdote conmovió a todos en las redes sociales al no dudar en compartir el altar con una perrita rescatada. La tierna historia en una parroquia cordobesa se volvió viral y generó cientos de comentarios.

Sacerdote cede el altar a su perrita: tierno gesto viral

En plena misa oficiada en una parroquia en Tancacha, una localidad situada en el centro de la provincia de Córdoba, en Argentina, un sacerdote captó la atención de sus feligreses. Pues bien, de acuerdo a un video difundido por @francarranzaok que se viralizó en diferentes plataformas, se logra apreciar el tierno gesto que tuvo con un animalito rescatado de las calles.

Según el material audiovisual, el sacerdote identificado como Germán Alassia, no dudó en compartir el espacio del altar durante los oficios religiosos con su perrita llamada Nina. En la imagen, se le ve que permanece sentada a un lado en una silla y recibe caricias en medio de la eucaristía.

"Él (sacerdote Germán) le deja su lugar en el altar, empatía 100 %", se lee en el mensaje del video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

La escena muerta la cercanía entre el hombre de fe y su mascota, que según se reveló, llegó a la vida parroquial en octubre de 2021 a través de una organización dedicada al rescate de animales en situación de calle. En aquel momento, el animalito tenía aproximadamente un año de edad, presentaba un cuadro de desnutrición importante y se encontraba recién operada.

Piden empatía y buen trato a los animalitos

Tras ser adoptada por el sacerdote, la presencia de Nina se volvió habitual en las distintas actividades del templo de Tancacha. Incluso, otros feligreses sostienen que el cura suele trasladarse junto a la perrita a localidades cercanas para brindar sus servicios religiosos.

En declaraciones radiales prestadas a Estación Urbana 97.5, el padre Germán Alassia se refirió a la trascendencia del video y manifestó que toda la creación es obra de Dios y sostuvo que las actitudes cotidianas de los animales transmiten valores humanos esenciales, tales como la bondad, el compañerismo y la fidelidad.

Reacción al video del sacerdote en Argentina

El tierno gesto del sacerdote hacia su mascota generó cientos de reacciones en redes sociales, de personas que no dudaron en aplaudirlo por demostrar con hechos el amor al prójimo, en especial con los animales que se encuentran indefensos en las calles que esperan tener una nueva oportunidad de vida con familias que le den cariño y bienestar.

"Un sacerdote que entendió lo que es amar al prójimo", "qué ejemplo de amor para todos los seres vivos", "los animales son lo más puro, lo más cercano a Dios que tenemos", fueron algunos de los comentarios destacados en Instagram.

Es así como un nuevo video en redes conmovió a más de un seguidor, ya que se puede ver el momento en que un sacerdote comparte el altar durante una misa, con su perrita Nina, a quien rescató de las calles.