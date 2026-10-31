Estados Unidos: un muerto y seis heridos tras tiroteo en tienda de Halloween en California

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En la noche del último viernes 30 de octubre se registró un tiroteo en una tienda Spirit Halloween en un centro comercial de California. Según la Policía local, este hecho dejó un fallecido y seis heridos, de los cuales tres se encontrarían con un pronósticos reservado.

Sospechoso aún es buscado

De acuerdo al jefe de la Policía de Fairfield, Dan Marshall, la balacera ocurrió en el centro comercial Solano Town Center, ubicado a 72 kilómetros al noreste de San Francisco. Agregó que los efectivos aún se encontraban en la búsqueda del sospechoso.

Con respecto a las víctimas, no reveló detalles a la prensa que permitieran su identificación, no obstante, manifestó que tres de los heridos se encuentran en estado crítico. La institución dio a conocer que los agentes llegaron a la escena del crimen a las 08:30 p.m. (hora local).

Esta sigue siendo una escena del crimen muy activa. Los detectives están entrevistando a testigos y trabajando arduamente para identificar al sospechoso responsable de este terrible tiroteo", sostuvo la autoridad policial en un comunicado difundido en Facebook.

Un hombre que se encontraba en las inmediaciones contó para la KCRA, cadenada afiliada a CNN, que su esposa compraba pelucas cuando comenzó el tiroteo, tras lo que huyó del lugar por la salida de emergencia. Según su pareja, mucha gente gritaba y lloraba y pese a llegar a salvo a su casa, aún se encontraba en shock.

Cabe precisar que hasta el momento la tienda Spirit Halloween no ha emitido un comunicado oficial tras este lamentable suceso. Sus redes sociales, aunque activas, contiene publicaciones recientes, pero ninguna alusiva a la balacera.

¿Qué son las tiendas Spirit Halloween?

De acuerdo con la descripción en su página web, es la cadena de tiendas de Halloween más grande de Estados Unidos, con más de 1450 tiendas temporales en centros comerciales y plazas comerciales de todo el país. Con casi cuatro décadas se ha consolidado como el destino principal para todo lo relacionado con Halloween.

La experiencia emocionante e interactiva para los compradores que ofrece, desde 1983, cuenta con una selección completa de disfraces y accesorios para bebés, niños, preadolescentes, adolescentes y adultos, además de animatrónicas y decoración exclusivos disponibles desde julio de cada año.

Un tiroteo ocurrido en una tienda de Spirit Halloween en Fairfield, California dejó un muerto y al menos seis heridos, tres de gravedad. La Policía local trabaja en dar con el responsable.