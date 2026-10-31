Halloween 2026: conoce los rituales para atraer el amor, la abundancia y las buenas energías durante la noche de brujas

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Halloween es una de las celebraciones más esperadas de octubre y, mientras miles de personas se preparan para salir a fiestas o participar en actividades temáticas, otras encuentran en esta fecha una oportunidad para conectar con sus creencias espirituales.

La noche del 31 de octubre suele asociarse con antiguas tradiciones y prácticas simbólicas que buscan atraer cambios positivos para los siguientes meses.

Una de las festividades vinculadas con esta celebración es Samhain, una antigua tradición celta relacionada con el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Con el paso del tiempo, estas creencias se mezclaron con distintas costumbres y dieron lugar a prácticas que actualmente incluyen velas, hierbas, mensajes escritos y objetos personales.

En ese contexto, existen diferentes rituales que pueden realizarse durante Halloween 2026 y que están relacionados con diferentes propósitos, como atraer oportunidades económicas, fortalecer la autoestima, encontrar el amor o alejar simbólicamente las energías negativas.

Rituales para atraer prosperidad, amor y nuevas oportunidades

Entre las prácticas más conocidas figura el ritual de la vela naranja, que consiste en encender una de estas velas y escribir tres objetivos que se desean alcanzar antes de finalizar el año. La intención es redactarlos de manera positiva y conservar el papel como recordatorio de las metas personales.

Otra alternativa es el hechizo de las hojas de laurel. Para realizarlo se necesitan tres hojas secas, en las que se escribe un deseo antes de quemarlas cuidadosamente en un recipiente resistente al calor. También se propone el ritual de la canela, que utiliza una moneda dorada cubierta con esta especia para representar la abundancia económica y las oportunidades laborales.

Quienes buscan fortalecer su vida sentimental pueden realizar el ritual de la manzana roja. La práctica consiste en escribir en un papel las cualidades que desean encontrar en una relación y colocarlo debajo de la fruta durante la noche.

Asimismo, el tarro de los deseos permite reunir diferentes objetivos en pequeños papeles dentro de un frasco de cristal. Cada vez que se cumple una meta, se retira el mensaje correspondiente.

Protección del hogar y rituales para dejar atrás lo negativo

Otras prácticas están orientadas a la tranquilidad personal y la protección simbólica del entorno familiar. Una de ellas es la limpieza energética con sal marina, que consiste en distribuir pequeños recipientes con sal en distintos espacios de la vivienda y retirarlos al día siguiente.

También figura el ritual de las nueve velas, en el que cada una representa un propósito diferente: amor, dinero, salud, familia, amistades, trabajo, creatividad, protección y felicidad. A esto se suma el ritual de protección del hogar, que utiliza romero, canela en rama e hilo rojo para elaborar un pequeño amuleto que se coloca cerca de la puerta principal.

Para quienes desean cerrar etapas, existe una práctica con papel negro en la que se escriben preocupaciones, hábitos perjudiciales o situaciones que se quieren dejar atrás. Posteriormente, el papel se corta en pequeños fragmentos como representación de ese desprendimiento.

La lista también incluye el ritual del espejo para fortalecer la autoestima, el ritual lunar para atraer cambios positivos, el ejercicio de gratitud de Samhain, el saquito de hierbas para recordar los sueños y el hechizo del caldero, donde se reúnen los objetivos para los próximos meses.

En total, estas 14 propuestas convierten Halloween en una oportunidad para reflexionar sobre los deseos y propósitos personales. Aunque no existe evidencia de que estos rituales garanticen resultados, pueden realizarse como actividades simbólicas de introspección, agradecimiento y motivación para comenzar una nueva etapa.