Mototaxista recibió un impacto de bala en la cabeza cerca de su vivienda en El Agustino: vecinos denuncian amenazas previas

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo ataque armado generó alarma entre los vecinos de El Agustino. Un mototaxista fue víctima de un violento atentado, luego de que un sujeto armado lo interceptara y le disparara a quemarropa cuando se encontraba en las inmediaciones del parque El Bosque de Huanca, a pocas cuadras de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 p. m., cuando, según los testimonios recogidos en la zona, la víctima habría salido de su domicilio acompañado de otra persona para realizar una compra. Sin embargo, durante su recorrido fue sorprendido por un sicario que, tras identificarlo, abrió fuego contra él.

De acuerdo con los vecinos, el atacante escapó corriendo hacia la zona residencial Primavera, donde aparentemente lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta. Ambos huyeron con rumbo desconocido, mientras el trabajador quedaba gravemente herido en plena vía pública.

Víctima recibió un disparo en la cabeza y permanece grave

Tras el atentado, el mototaxista fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Según la información proporcionada por los residentes, el hombre recibió un impacto de bala en la cabeza , por lo que su estado de salud es reservado debido a la gravedad de la lesión.

Una vecina relató que escuchó varias detonaciones durante el ataque y calculó que se habrían producido aproximadamente seis disparos. Asimismo, describió que el presunto sicario se desplazó con aparente tranquilidad después de cometer el crimen y llegó hasta el punto donde lo esperaba la motocicleta para escapar.

Los testimonios también revelaron un antecedente que podría resultar importante para las investigaciones. Según una de las declaraciones recogidas, el mototaxista ya habría recibido amenazas con anterioridad. Esta información fue proporcionada por los residentes, quienes señalaron que el trabajador aparentemente temía por su seguridad.

La Policía Nacional llegó hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes. También se hicieron presentes peritos de criminalística, quienes realizaron las inspecciones en la escena y recogieron evidencias que permitan reconstruir la secuencia del atentado.

Policía investiga posible extorsión o ajuste de cuentas

Durante las diligencias, los especialistas encontraron cerca de cuatro casquillos de bala en los alrededores del punto donde ocurrió el ataque. Estos elementos serán sometidos a los análisis correspondientes para contribuir con la identificación del arma utilizada y esclarecer las circunstancias de la agresión.

Por el momento, las autoridades manejan como posibles hipótesis un presunto ajuste de cuentas o un caso de extorsión. Ambas líneas de investigación toman relevancia debido a las amenazas que, según los vecinos, habría recibido anteriormente la víctima.

Otro elemento que podría resultar determinante es la presencia de cámaras de videovigilancia en los alrededores del parque El Bosque de Huanca y las calles cercanas. Las imágenes permitirían identificar las características del atacante, establecer la ruta de escape y determinar si hubo otras personas involucradas en la planificación del ataque.

Mientras el mototaxista permanece hospitalizado, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del atentado. Los vecinos esperan que las grabaciones de seguridad y las evidencias recogidas permitan dar con los implicados en este nuevo episodio de violencia en El Agustino.