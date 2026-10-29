Novios generan debate por cobrar 75,90 dólares a invitados que confirmaron y faltaron a su boda

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una pareja decidió cobrar a sus invitados que confirmaron su asistencia y finalmente no llegaron a la boda. El insólito cobro de 75,90 dólares desató un intenso debate en las redes sociales.

Polémico cobro de novios a sus invitados

Muchas parejas no dudan en dar el siguiente paso en su relación: unir sus vidas en una emotiva ceremonia y darse el "sí, acepto" en el altar. Así fue el caso de unos novios que organizaron a detalle el día más especial de sus vidas: ¡su boda!

Desde el vestido de la novia, del novio, el banquete a servir, la torta y demás detalles fueron preparados con anticipación para evitar contratiempos en el evento. Sin embargo, impactaron al cobrar a sus invitados por un inesperado motivo.

De acuerdo a Jessica Baker y su esposo, residentes de Minesota, en Estados Unidos, los novios cobraron 75,90 dólares por haber confirmado su asistencia a la boda, pero finalmente no se presentaron.

Pago por platos que quedaron reservados

Según la historia difundida, los recién casados les reclamaron el dinero correspondiente a los platos que habían sido considerados dentro de la organización del evento. El documento detalla dos platos de lucioperca con costra de hierbas, cada uno con un precio de 30 dólares y 7,95 dólares por impuestos y servicio.

Pero no todo quedó ahí, ya que los novios incluyeron en la boleta una nota en la que solicitaban el reembolso del dinero y una explicación por la ausencia. Desconcertada por la frialdad de la exigencia, Jessica Baker compartió el documento y confirmó públicamente que no realizaría el pago reclamado.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

De esa forma, lo que parecía ser una celebración inolvidable terminó generando una controversia sobre el compromiso de los asistentes y los gastos que deben asumir los novios para organizar este tipo de eventos.

El caso en Estados Unidos se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que cuestionaron la medida tomada por los novios ante la ausencia de sus invitados a la boda.

"Deberíamos normalizar hacer fiesta privada solo con pocas personas muy cercanas o gastar ese dinero en un buen viaje", "completamente correcto de hacer", "debería ser costumbre", "excelente", expresaron los usuarios en Instagram.

De esa forma, unos novios causaron polémica por cobrar 75,90 dólares a los invitados que en un inicio confirmaron asistir a su boda, pero al final no se hicieron presentes en un momento especial de sus vidas.