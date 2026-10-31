Queen celebra 51 años de 'Bohemian Rhapsody': la canción que desafió las reglas del rock y conquistó al mundo

31/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El tiempo pasa, pero hay canciones que parecen no envejecer. Ese es el caso de 'Bohemian Rhapsody', el emblemático tema de Queen que este 31 de octubre cumple 51 años desde su lanzamiento oficial en 1975.

La composición, liderada creativamente por Freddie Mercury, marcó un antes y un después para la agrupación británica y demostró que una canción podía desafiar las fórmulas tradicionales de la industria musical.

Incluida en el álbum 'A Night at the Opera', la pieza se convirtió en una propuesta fuera de lo convencional. En una época en la que las emisoras de radio privilegiaban canciones más cortas y estructuras sencillas, Queen apostó por una producción de casi seis minutos que transitaba por diferentes estilos musicales sin perder su identidad.

Su impacto fue inmediato y, con el paso de las décadas, terminó convirtiéndose en una de las composiciones más reconocibles del repertorio de la banda. Su aniversario vuelve a poner en primer plano el talento creativo de Mercury y la capacidad de Queen para transformar una apuesta arriesgada en un fenómeno mundial.

Una composición que rompió los esquemas musicales

Uno de los aspectos que convirtió a 'Bohemian Rhapsody' en una canción diferente fue su estructura. La obra comienza con una introducción vocal, continúa con una sección de balada acompañada por piano, atraviesa un segmento operístico y desemboca en potentes pasajes de hard rock antes de recuperar un tono más melódico.

Esta combinación de sonidos representó un desafío para los estándares comerciales de los años setenta. Su duración también generó dudas dentro de la industria discográfica, pues algunos consideraban que una canción tan extensa tendría dificultades para conseguir espacio en las emisoras.

Sin embargo, Freddie Mercury y sus compañeros mantuvieron su apuesta. La grabación exigió un importante trabajo técnico, con numerosas capas de voces superpuestas y sesiones en distintos estudios. El resultado fue una producción compleja que permitió aprovechar las posibilidades musicales de los integrantes de Queen.

La canción alcanzó el primer puesto de las listas británicas y permaneció nueve semanas consecutivas en esa posición, consolidando el éxito de la agrupación.

El videoclip y una influencia que atraviesa generaciones

El impacto de 'Bohemian Rhapsody' también se extendió al terreno audiovisual. Su videoclip promocional, con los integrantes de Queen frente a un fondo oscuro y una composición visual reconocible, se convirtió en una referencia para el desarrollo de los videos musicales como herramienta de promoción.

Décadas después, la canción encontró nuevas audiencias gracias a su presencia en películas, producciones audiovisuales y plataformas digitales. Uno de sus momentos más recordados llegó con la película 'Bohemian Rhapsody', estrenada en 2018, que recreó la historia de la banda y obtuvo cuatro premios Óscar, incluido el reconocimiento a Rami Malek como mejor actor por interpretar a Freddie Mercury.

Además, la composición fue incorporada en 2022 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reconocimiento reservado para obras consideradas cultural, histórica o estéticamente importantes.

A 51 años de su estreno, 'Bohemian Rhapsody' demuestra que la innovación puede trascender las épocas. La creación de Queen continúa despertando emociones, inspirando a músicos y conquistando oyentes que todavía descubren su singular combinación de sonidos. Su permanencia confirma que algunas canciones no son solamente éxitos de una generación, sino piezas que terminan formando parte de la historia de la música.