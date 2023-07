¡Increíble! Joven gasta accidentalmente 10 mil dólares en entradas para Taylor Swift

Una joven fan de Taylor Swift ha dejado a todos sorprendidos al revelar que gastó involuntariamente 10.000 dólares en boletos para ver a su ídola.

El último lunes, Georgia Rose se conectó a la preventa de paquetes VIP, donde los precios oscilan entre $1249,90 y unos exorbitantes $349,90.

La ferviente seguidora de Taylor Swift, conocidas como "Swiftie", tenía la intención de adquirir el paquete más lujoso para ella y su hermana, que incluía una entrada con asiento reservado, artículos exclusivos y beneficios como ingreso anticipado al recinto. Sin embargo, cometió un error crucial al cargar accidentalmente $10,000 a la tarjeta de crédito de su padre.

En un video de TikTok, la joven admitió con frustración: "Soy una idiota", ya que aseguró que la emoción de obtener las entradas junto con la confusión de la mañana la llevó a no percatarse de la cantidad de boletos en su carrito al momento de pagar.

La aficionada mencionó que el proceso fue extremadamente estresante, llegando incluso a decir que estaba "temblando literalmente". Además, Rose comentó que tenía abiertas cuatro pestañas diferentes y no tenía expectativas de conseguir entradas en ninguna de ellas.

A las 10:00 a. m., nada sucedía y solo veía el reloj de cuenta regresiva en la página de venta de boletos, generando una sensación de incertidumbre constante.

Asimismo, la joven admitió que su intención inicial era adquirir únicamente dos entradas, creyendo que eso era lo que había agregado a su carrito de compras. Sin embargo, se dio cuenta de su error cuando completó el proceso de pago y se percató de que el monto total ascendía a 10.000 dólares.

"Me quedé helada, el corazón se me paró literalmente. Al minuto siguiente estoy hiperventilando, literalmente sollozando, (y) mi padre me manda un mensaje y me dice: 'Oye, ¿compraste tus entradas?, um, porque me acaban de cargar 10.000 dólares a mi tarjeta de crédito'", agregó.