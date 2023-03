¡Increíble!: Mujeres usan a su guía como puente para cruzar una cascada

El turismo en el país es uno de los principales ingresos económicos, por lo cual distintas agencias buscan la mejor forma de garantizar el viaje de cada turista.

Es así como en las redes sociales se viralizó un video de @kuskatravel.peru donde se aprecia cómo un guía turístico se ofrece voluntariamente como una forma de "puente" para que las mujeres puedan cruzar la cascada Sarhua sin tener que mojarse los pies, en la ciudad de Ayacucho.

Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios de la plataforma china de TikTok aplaudieron el gesto del guía hacia los turistas, al señalar que trató de brindar el mejor servicio y hacer quedar bien a su agencia.

"Excelente servicio, cinco estrellas", "mi hermano siempre hacía eso cuando regresábamos de la chacra", "te seguiré por ser muy caballero", "excelente guía", "me gusta ese puente portátil. Bendiciones", "emprendimiento, en Perú el que no trabaja es porque no quiere", "que eso no pueden saltar, bueno deben ser de ciudad, los de la sierra saltamos y nos trepamos", "una seguidora más, su esfuerzo valió la pena", "un verdadero caballero", "pudiendo saltar, esas cosas hacen más débiles a las mujeres", señalaron algunos seguidores.