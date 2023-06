Exmoderadora de TikTok cuenta su experiencia: "Mientras trabajabas, te podía salir cualquier cosa"

Una exmoderadora de TikTok compartió su experiencia de cómo fue trabajar en la popular red social y contó todo lo que tuvo que ver en su puesto de trabajo.

La aplicación de videos cortos, de origen chino, contrató a varios moderadores para que administren la aplicación rigurosamente y estén pendientes de la distribución de contenido violento y nocivo que puede afectar a la comunidad tras realizar una campaña.

Cabe precisar que el moderador tiene como función monitorear y filtrar todo aquel contenido que puede resultar perjudicial o traumático para los usuarios, por lo que, durante sus jornadas de trabajo se pueden cruzar con videos e imágenes impactantes que requieren de gran fortaleza mental.

Siguiendo la misma línea, la usuaria @clerssss contó lo más atemorizante que vio dentro de la aplicación. Además, la joven reveló que trabajó durante meses y su función era borrar contenido.

Además, indicó que para ingresar a trabajar en la red social fue un proceso que tomó un tiempo considerable, ya que, habían muchas normas que tenía que saber y tuvo que tomar un curso de un mes de introducción para aprenderse todas las políticas.

De igual forma, la exmoderadora explicó que lo más duro son los contenidos que se pueden encontrar allí, inclusive, en una ocasión, contó que se descuidó con una publicación aterradora. Asimismo, reveló otras peticiones las consideraba absurdas.

"Una vez dejé pasar un video de un niño muerto sin querer, porque pensaba que estaba durmiendo y casi me echan. Una de las normas más absurdas era calcular a ojo en una pantalla, cuánto seno se veía. No se podía ver más de un tercio del seno, yo tenía que estar pendiente", aseguró.

Hasta el momento, el video viral cuenta con mas de 220 mil vistas y 20 mil 'me gusta', también, entre los comentarios destacaron la labor que tienen los moderadores de la red social.

"Este es el trabajo más inusual que he escuchado", "Ser moderador de contenido es un trabajo duro, las personas no son conscientes de lo que se puede llegar a ver" y "Yo no trabajaría en eso", escribieron.