¡Insólito! 'Cochera flotante' dejó sorprendido a vecino y usuarios reaccionan: "La última tecnología"

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de casos insólitos son de los más vistos en TikTok. Esta vez, una 'cochera flotante' asombró demasiado a un vecino, quien al compartir las imágenes en su red social, sus seguidores le dijeron que era 'la última tecnología'.

"Desafiando las leyes de la gravedad"

El clip viral titulado: ¿Y esa cochera? le pertenece a la cuenta @harold_modificaciones y nos muestra la creatividad de una persona al haber acondicionado un espacio en la parte trasera de su casa, no planificada, para guardar su mototaxi.

La plataforma asiática se ha convertido en el espacio en línea donde se pueden encontrar ideas de todo tipo para innovar en casa. Ya sea un arreglo, un regalo o algo creativo que se quiera desarrollar para el hogar.

No obstante, también se pueden hallar las ideas más 'disparatadas', pero con la intención de buscar una solución para algo que aparentemente no tiene 'remedio lógico'.

Es así como, un morador del distrito de Villa El Salvador, quien al no tener un lugar en su hogar para guardar su unidad móvil que usa para trabajar, se le ocurrió acondicionar en la parte trasera de su inmueble una 'cochera flotante' realizada a base de material prefabricado.

Cabe precisar que, esta 'genialidad' se encontraba sujeto con fierros hacia el techo de calamina de otra construcción, algo que los cibernautas advirtieron que puede ser peligroso ante un sismo de gran magnitud, donde el peso sobrepase la masa de la invención de dicho ciudadano y se desplome rápidamente.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto se hizo tendencia rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 122.9 mil reproducciones, 2892 me encantas, 91 comentarios y 269 guardados.

Las reacciones de los cibernautas demostraban su admiración ante tan 'creativo' y 'peligroso' invento: "Cuando se caigan dirán 'el Gobierno nunca aparece por aquí, estamos olvidados'", "pobres los vecinos de abajo", "¡qué irresponsabilidad!", "está la última tecnología", "Defensa Civil, ¿dónde está?", "temblor y para abajo", "cómo es posible este suceso", "los peruanos somos otra cosa", "la arquitectura del Perú", "el Perú no va a la NASA porque no quiere", "el ingenio peruano", "en Perú no te aburres".

De esta manera, el video de un vecino donde se observa una 'cochera flotante' en una casa de Villa El Salvador despertó todo tipo de comentarios, pero resaltaron más los que llaman a la reflexión, ante un posible sismo fuerte en la ciudad.