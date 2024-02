Joven acude a la discoteca usando un polo estampado con fotos de su novia: "Yo sin mi princesa no salgo"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven dejó atónitos a todos dentro de una discoteca peruana al lucir una camiseta con un estampado que al parecer tenía el objetivo de dejar en claro que era un hombre comprometido, ya que tenía las fotos de su novia en ella.

Muchas parejas deciden compartir los buenos momentos que viven al lado de su 'media naranja', pero algunos prefieren 'marcar territorio' para asegurarse de que nadie se les acerque y así no puedan serles infiel.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se divertía bailando en compañía del resto de sus amigos en una discoteca de Huancayo, pero no llamó la atención del resto de personas por sus pasos de baile sino por el polo negro que llevaba puesto.

Según la escena compartida por Diaria Lugo, se ve que el polo llevaba en la parte de la espalda un estampado con varias fotos, como un collage, de su novia, quien al parecer le puso esa única condición para que pueda salir a pasar un rato en compañía de sus amigos y así evitar que otras mujeres se le acerquen.

Como era de esperarse, el video, que llevaba como título "Sí, mi amor puedes ir, pero con una condición", se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y dejar sus más insólitas reacciones.

"Ya sé que voy a regalar", "es una señal", "me dieron ideas", "dónde las hacen; se la quiero hacer a mi hermano", "ahorita, ve el video y es capaz de mandarlo a hacer", "ya me vi", "yo sin mi princesa no salgo, y cuando salimos voy con mi camiseta puesta", "así sí se da permiso a cualquiera", "necesito una que me controle, o sea yo puedo, pero quiero que alguien lo haga", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.