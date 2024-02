Joven arruina grabación de pedida de mano de su amigo por insólito motivo: Tenías un solo trabajo

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso insólito y sorprendente, como el compartido en TikTok, donde una joven terminó arruinando la pedida de mano de su amigo por una peculiar razón que dejó atónito a más de un internauta.

Muchas personas esperan que el día en que el amor de su vida les pida formalizar su relación y llegar al altar con ellos sea el más perfecto de toda su vida, por lo cual, no dudan en tener todo listo para su pedida de mano, ya sea de forma privada o en compañía de sus amigos más cercanos y familiares.

En el material audiovisual, de solo 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que dos personas están paradas en un patio trasero tomadas de la mano, en medio de una cadena de luces que adornan el ambiente. Luego, justo cuando el hombre introduce su mano en su bolsillo para hacerle la gran pregunta a su pareja, esperando que su amiga Mary Dawson esté captando todo con su cámara y así inmortalizar el momento que podrán recordar hasta la eternidad.

Sin embargo, Dawson pierde la atención al sentir la presencia de un mapache escondido detrás de ella, por lo cual, mueve la cámara hacia el animal, perdiendo así la oportunidad de grabar a su amigo cuando se puso de rodillas y realizó la pregunta tradicional del compromiso.

"Me perdí toda la parte en que se arrodilló. ¡No se preocupen, ella no estaba enojada!", escribió Dawson, dejando entrever que se disculpó con la pareja, en especial con la novia, quien también deseaba que ese día sea el más especial de su vida por las emociones que tenía en ese momento.

Al levantar la cámara, la pareja ya estaba abrazada y sellando su amor con un beso porque pronto jurarían mantenerse juntos en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso asegurar que ellos sí se hubieran molestado con la joven por no cumplir con la única tarea que se le fue encomendada.

"En realidad, me enojaría por el hecho de que no me llamaste para ver al mapache", "es divertido, pero también decepcionante, el comportamiento de un amigo", "el mapache fue la verdadera estrella aquí. Consigue fotografías en la boda. Invita al mapache", "si son sus amigos entenderán, es graciosa la situación", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.