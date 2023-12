Mujer entrega un toro de regalo a su ahijado en fiesta de graduación: "Esa madrina vale oro"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer dejó sorprendido a más de uno de los internautas y en especial, a los invitados de una fiesta de graduación al dar como regalo a su ahijado, un toro.

Muchos jóvenes logran cumplir su sueño de culminar satisfactoriamente sus estudios, ya sea en etapa escolar como universitarios, y no dudan en celebrarlo al lado de sus amigos y familiares, quienes siempre los apoyaron a no darse por vencidos en el trayecto.

En el material audiovisual, de solo 27 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas se encuentran en un gran patio celebrando la graduación de varios jóvenes, pero una mujer se robó las miradas de todos los presentes por el peculiar regalo con el que ingresó.

La señora que iba vestida con una gran falda rosa, un poncho y sombrero negro, jalaba con una cuerda, un enorme toro que no podía pasar por desapercibido y generó el asombro de muchos y en especial, de su ahijado, que esbozó una sonrisa al verla y le dio un fuerte abrazo como agradecimiento.

Con el insólito regalo, la mujer dejó en claro que se encuentra muy orgullosa de cada uno de los triunfos del joven y espera que siga alcanzando más victorias en su vida personal y profesional.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso pidieron que sus próximos padrinos sean "tan generosos como la mujer del clip".

"No sabía que en la graduación se podía regalar animales", "qué buen regalo. Ese toro vale un dineral", "si mi padrino no me regala un toro, entonces no quiero nada", "es una madrinaza la señora", "a mí ni un pollo horneado me dieron", "una madrina que vale oro", "cuánto costará en dólares", "me equivoqué de padrinos, quiero uno tan generoso", "se ve chistoso, pero es el regalo más caro que recibió", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.