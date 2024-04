¡Sin rendirse! Trabajadora utiliza toda su fuerza para poder cerrar la puerta del negocio donde labora

15/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En una muestra de esfuerzo y determinación, una trabajadora se enfrenta a una tarea aparentemente imposible: cerrar la puerta corrediza de un negocio. Con cada intento, despliega toda su fuerza en un esfuerzo por lograr su cometido. Este preciso momento fue capturado en un video que rápidamente se hizo viral en TikTok.

¡Esfuerzo imparable!

En un video compartido en la popular plataforma TikTok, se muestra una escena que ha capturado la atención de miles de usuarios: Una joven delgada se encuentra en un intento heroico por cerrar la puerta del negocio donde trabaja. La tarea parece titánica, ya que la puerta, enrollada hasta el techo, requiere de un esfuerzo considerable para ser bajada.

La joven emplea todos los métodos a su disposición. Inicialmente, utiliza un palo para intentar jalar la puerta hacia abajo. Después de varios intentos, logra colocar la puerta a una altura más manejable, pero aún así, su peso no es suficiente para bajarla por completo. En un acto de determinación, se cuelga sobre la puerta, utilizando toda su fuerza para intentar cerrarla.

A pesar de sus esfuerzos, la puerta permanece obstinadamente en su lugar. En un giro cómico, la joven intenta subirse por el lado de la puerta más pequeña del portón corredizo en un último intento por cerrarla, pero es en vano. Su peso ligero se convierte en un obstáculo, ya que incluso parándose sobre la puerta, no logra vencer la resistencia.

¡Al rescate!

En ese momento, su compañero de trabajo entra en escena para auxiliarla. En un momento de hilaridad, el joven, solo apoyando un pie sobre el portón, logra cerrarlo por completo, desatando la risa entre los presentes.

Esta divertida escena muestra la camaradería y el buen humor en el lugar de trabajo, además de la creatividad y determinación de los empleados para enfrentar desafíos inesperados.

Respuesta en redes

La difusión del video en redes sociales desató una ola de reacciones por parte de los internautas, quienes expresaron preocupación por la seguridad y el bienestar de la trabajadora. Muchos usuarios comentaron sobre el peligro inherente de la situación, destacando la aparente dificultad que enfrentaba la joven al intentar bajar una puerta de considerable peso para alguien de su complexión.

"Se podía lastimar, no es chiste", "Me dio ansiedad que la puerta se baje porque le podía romper brazos, tiene que tener más cuidado", "Que no haga eso, yo por cerrar una galería grande me duele la parte baja y ya pasó más de un año", fueron algunos de los comentarios.

Además de las expresiones de preocupación, el video también inspiró muestras de solidaridad y empatía por parte de los internautas. Muchos compartieron mensajes de apoyo hacia la trabajadora, elogiando su dedicación y esfuerzo por cumplir con sus responsabilidades laborales a pesar de los desafíos evidentes.

"Personas como ella son las que salen adelante, sin excusas, sin quejas", "Tú puedes, flaquita hermosa, nosotras sacamos fuerza hasta de nuestros huesitos", "Bravo, muchacha guerrera! No te diste por vencida!", fueron otros de los comentarios.

