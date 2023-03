Joven creía tener anemia, pero en realidad eran 5 meses de embarazo

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas mujeres esperan con ansias la pronta llegada de su bebé. Algunas preparan el baby shower, compran con fecha anticipada las ropitas y objetos para el bebé, sin embargo, para otras es una gran sorpresa y más si no sientes ninguno de los síntomas del embarazo.

Fernanda Ortiz, una joven de Chihuahua, causó conmoción en las redes sociales como TikTok, al subir un video donde asegura que acudió al médico por diversos síntomas parecidos a la de un caso de anemia, pero descubrió que en realidad tenía 5 meses de embarazo.

En el video se la escucha decir que tuvo su periodo de forma regular y al realizar pruebas de embarazo todas salían negativas, pero al presentar constantes desmayos y cansancio, decidió ir al doctor para que la diagnostiquen.

"Digamos octubre, sí me bajó. Noviembre no. Diciembre fue poco y enero también. Yo no tuve ningún síntoma, solo tenía mucho sueño y desmayos, pero yo soy propensa a la anemia" explicó Fernanda Ortiz.

Seguidores reaccionan

El peculiar caso que se viralizó pronto en TikTok generó revuelo entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentar sobre sus casos similares y otros sobre la sorpresa que se llevó la joven, quien no esperaba pronto la llegada de un bebé en su vida. Mientras que otras mujeres quedaron asombradas y alarmadas porque también presentan los mismos síntomas.

"A mí en diciembre no me vino enero y febrero poco y marzo solo 3 días pero como lo último del periodo y eh traigo vómito y mucho sueño", "me pasó igualitititito incluso al primer retraso fui y en el ultrasonido me dijeron que no había nada... y aquí estamos confirmándolo a las 14 semanas", "yo compre esa misma prueba. Verifiqué que si fuera negativo, al día siguiente cuando la iba a botar a la basura vi una línea muy delgada, y que crees?", "cómo se nota que no sabe diferenciar entre sangrado de menstruación y de implantación", comentaron en TikTok.

¿Embarazo críptico?

Según la profesora Helen Cheyne, de la Universidad de Stirling, en Reino Unido, el término se usa referido a las mujeres que no tienen idea de que están embarazadas, algunas, incluso, no se enteran hasta que están dando a luz.

Algunos casos se asocian con períodos de estrés en los que la mujer puede no tener, o no experimentar, los signos habituales de embarazo. Incluso las mujeres que tienen períodos irregulares o ausentes todavía experimentan algunos síntomas.