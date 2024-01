Joven utiliza pequeñas 'navajas' como accesorio en su cabello: "De coquette a cuchillette"

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde una joven peruana fue vista utilizando unas pequeñas navajas como un accesorio para sujetar su cabellera, en plena tendencia de 'coquette'.

La palabra "coquette", de origen francés, se traduce como coqueta. Esta tendencia, que ha ganado popularidad global, se distingue por la inclusión de un elemento clave en la vestimenta: un moño de color rosa. Este distintivo adorno se aprecia en prendas, calzado, peinados e incluso en mascotas.

Es por ello, que muchas jóvenes tratan de mantenerse al día con este nuevo trend y no dudan en lucir sus mejores prendas. Sin embargo, el material audiovisual, de solo nueve segundos de duración, demuestra que una chica trata de imponer una nueva moda entre los internautas.

El usuario identificado como @micielo2024 decidió subir un video donde captó el preciso momento en que una joven viajaba tranquilamente en un transporte público, pero lo que se llevó las miradas de todos fue que usaba dos pequeñas navajas como parte de su peinado, de la manera más natural posible.

"No soy coquette, soy cuchillette", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china. Además, el video llevaba como fondo musical el tema de "Yasuri Yamileth".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y aplaudieron a la joven por tratar de imponer una nueva moda, sin importarle el qué dirán de los demás.

"Ella es Yasuri Yamileth", "nunca te aburres en Perú", "por favor, pónganse de acuerdo estoy empezando con los lazos y ahora sale esto", "pues adorno e instrumento para defensa", "así hay que andar por la inseguridad, la verdad, no lo veo ni tan mala idea", "ya me veo siendo coqueta", "entre ser y no ser, soy gillette", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.