Karol G en Lima: Usuarios reaccionan a nueva locación de su concierto: "A donde sea iré por ti, Bichota"

20/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

A falta de un mes para los anticipados conciertos de Karol G en Lima, la productora Bizarro Live Entertainment comunicó al público que la cantante colombiana no actuará en el Estadio Nacional el 12 y 13 de abril como estaba previsto, sino que su presentación se trasladará al Estadio San Marcos debido a "circunstancias imprevistas ajenas al control de la artista".

Frente a esto, una usuaria de TikTok compartió un video en la zona occidente del Estadio San Marcos, indicando su emoción por ver a la 'Bichota' en el lugar asignado.

"No importa que hayan cambiado el lugar del concierto, a donde sea iré por ti, Bichota", se lee en la publicación.

El video, hasta el momento, cuenta con más de 70 mil visualizaciones en TikTok.

Las quejas en redes

La mayoría de los usuarios de la plataforma china expresaron su negativa ante el repentino cambio de locación del concierto de Karol G.

Entre los comentarios se destaca que el Estadio San Marcos no tiene una buena distribución de los asientos, por ende, la vista desde atrás es preocupante.

"En el Nacional se ve todo, no importa Tribuna Norte, pero desde San Marcos no, solo vez bien si es que estás en campo y adelante", "San Marcos está hecho horrible, de tal manera que los del fondo no ven nada", "Todos los que compraron otras zonas que no es primera zona lo verán fatal y super lejos", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, la queja de los internautas sobre la falta de control en conciertos previos realizados en el Estadio San Marcos llamaron la atención.

"Eso será un caos... La gente se va a pasar a otras zonas, se colarán mucho", "Ya veo que las gradas van a rebalsar como el concierto de regueton que sobrepasaron la capacidad", "A las finales se colarán como siempre pasa en ese estadio", se leía en los comentarios.

Por otro lado, los internautan no pararon de cuestionar si habría la posibilidad de pedir la devolución del dinero por las entradas adquiridas para el concierto de Karol G.

¿Aceptan devolución?

Sí, la productora Bizarro Live Entertainment informó que aquellos que no puedan asistir a la nueva sede del evento podrán solicitar el reembolso de su dinero mediante la página web de Teleticket desde el 21 de marzo hasta el 1 de abril.

Primero, debes ingresar a tu cuenta en Teleticket con la que compraste las entradas. Segundo, completa los datos solicitados para la devolución.

El reembolso estará disponible en el método de pago elegido en un lapso estimado de entre 7 y 22 días hábiles desde que se solicitó.

Todo este revuelo fue causado por el cambio de locación del concierto de Karol G, quien pasará su presentación en el Estadio Nacional al Estadio San Marcos. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar.