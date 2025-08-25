Labubu quiere ser el nuevo imperio al mismo estilo de Disney: Proyecta parques temáticos y películas

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Es un hecho que actualmente elfenómeno de Labubu está revolucionando la industria del juguete a nivel mundial. Pese a que debutaron en 2015 como parte de una serie de libros ilustrados de inspiración nórdica del artista Kasing Lung, han cobrado gran popularidad en los últimos años. Recientemente el director ejecutivo de Pop Mart, la empresa china que los fabrica, expresó el sueño gigante que pretende lograr con estos peluches.

Un proyecto como el de Disney

El director ejecutivo de Pop Mart, Wang Ning, dijo el pasado miércoles 20 de agosto que su empresa de juguetes está en camino de alcanzar su objetivo de ingresos de 20 mil millones de yuanes (2 mil 780 millones de dólares) en el 2025 y que "30 mil millones (4 mil 180 millones de dólares) este año también debería ser bastante fácil".

Labubu, personaje estrella de la serie 'Los Monstruos' de Pop Mart, ha ganado gran popularidad a nivel mundial no solamente en los más pequeños, sino también en celebridades como Madonna, Rihanna, Dua Lipa e inclusive Brad Pitt. Debido a ello ahora avizora crear parques temáticos, películas animadas y una expansión comercial única, al mismo estilo de Disney.

Este sueño del ejecutivo Wang, quien fundó la empresa Pop Mart en 2010, se daría gracias a los grandiosos resultados semestrales que han obtenido gracias a las ventas de Labubu. Al respecto, en los primeros seis meses, generó 670 millones de dólares. Dicha cifra refleja un claro aumento del 668% interanual y a su vez representa el 35% de los ingresos totales de Pop Mart.

El objetivo que tienen los directivos es crear un imperio similar como Disney en el que sus personajes como Labubu protagonicen películas de animación y atracciones de parques temáticos que debutarían en Asia antes de 2027. Pero, cabe precisar que no se espera que aporten una gran cantidad de ingresos directos a corto plazo. Además, planean una expansión en Oriente, Europa Central, América Central y del Sur.

Una versión 'mini'

De otro lado, si bien es cierto Labubu se ha vuelto popular por ser llevada en bolsos o como simples peluches de colección, Pop Mart aseguró que lanzará una versión 'mini' de estos entrañables muñecos que se podrán enganchar en celulares.

De esta manera, la empresa Pop Mart, que fabrica los juguetes Labubu, avizora crear un imperio como el de Disney, que contaría con la creación de parques temáticos y películas.