¿Los Funko Pop! desaparecerán? El gigante del coleccionismo atraviesa crisis financiera y cerraría pronto

Las figuras Funko Pop! se han convertido desde hace varios años atrás en in fenómeno a nivel mundial y en piezas fundamentales para todos los amantes de la música, el cine, series, cómics, y la cultura pop en general. Sin embargo, su futuro parece incierto debido a que la empresa detrás de ellos atraviesa una crisis financiera.

La incertidumbre se apodera de los Funko Pop!

Si bien es cierto Funko Inc. se fundó en 1998 como una empresa dedica a fabricar coleccionables, no fue hasta el 2010 que se volvió popular gracias al lanzamiento de su línea Funko Pop!, caracterizado por su estilo chibi, es decir, la personificación infantil de un personaje adulto.

Pese a que se estima que se han producido más de 25 mil modelos hasta la fecha y las unidades vendidas superaban los mil millones, hoy la entidad detrás de ellos no la estaría pasando nada bien económicamente.

La compañía estadounidense Funko Inc. ha revelado que atraviesa una de sus etapas más difíciles por lo que su capacidad para mantener a flote su presencia en el mercado peligra luego de registrar pérdidas y caídas en ventas.

Así lo evidencia su último informe financiero, correspondiente al tercer trimestre de este 2025, en el que ha admitido que podría no sobrevivir los próximos 12 meses debido a que registró una disminución del 14.3% en sus ventas alrededor del mundo en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Inclusive, en Estados Unidos, el país donde se comercializa sus muñecos de colección, su devaluación ha sido aún mayor alcanzando un 20.1%. Y por si fuera poco, adicionalmente a ello presentó una pérdida cercana a 1 millón de dólares.

Las posibles causas de esta crisis

Funko Inc. atribuye esta problemática a una menor demanda de sus populares productos, el incremento de sus tarifas de importaciones y por poseer un inventario excesivo lo que ha desencadenado que se encuentre en estos momentos en medio de un panorama complejo.

De igual manera, citaron otros factores como el creciente interés del público en otras aficiones como las cartas coleccionables.

Vale indicar que, a principios de año, la empresa norteamericana, negoció préstamos para su deuda, pero no fue suficiente por lo que no esperan conseguir más crédito. Continúa buscando financiamiento y no descarta una venta para evitar la quiebra.

En conclusión, la empresa Funko Inc. se encuentra atravesando una crisis financiera por lo que peligra la estadía de sus línea de coleccionables Funko Pop! en el mercado.