Mujer 'salta de ira' porque cancelaron su cita médica tras llegar un minuto tarde: "Le ponen trabas"

Una mujer generó el debate en redes sociales tras ser captada, molesta y frustrada al saber que su cita médica en la clínica por EPS fue cancelada por llegar un minuto tarde. La escena se viralizó en distintas plataformas como Instagram.

Muchas personas acuden al centro de salud más cercana para poder descubrir cuáles serían los tratamientos a someterse para poder aliviar sus malestares. Sin embargo, previamente deben realizar algunos procesos para poder separar una cita con el médico según la especialidad relacionada con su enfermedad.

A través de Instagram, se ve el video donde una mujer, identificada por 'Última Hora Colombia' como Natalia Guzmán, se acerca hasta el módulo de atención de un hospital de Bogotá y comienza a increpar con voz enérgica a las recepcionistas del nosocomio exigiendo que la atiendan a pesar de haber llegado un minuto tarde.

La fémina había ido para descubrir las causas de sus dolores en su cuerpo, realizándose algunos exámenes. En su evaluación inicial, los médicos le indicaron que sus signos vitales eran normales y le diagnosticaron gastroenteritis sin más exámenes adicionales.

Seguidamente, le programaron una cita prioritaria para que tenga un seguimiento más detallado de su salud. Cuando llegó la fecha, acudió a la clínica por urgencias, pero se llevó la desagradable sorpresa de que fue cancelada por su tardanza.

"Uno paga la EPS y las pocas veces que la usa le ponen trabas. (...) Es que llegué un minuto tarde, no media hora... No es que el médico tiene 20 minutos para atenderme y solo ha pasado un minuto", expresó Natalia visiblemente furiosa.

Según reportó Última Hora Colombia, la paciente, en medio de su malestar y frustración, alzó la voz en el centro médico, generando un revuelo entre los presentes.

Finalmente, tras su insistencia, logró que el personal de la clínica le reprogramaran la cita, aunque la escena que se viralizó en redes sociales reflejó las estrictas políticas de algunos centros de salud y las dificultades que enfrentan los usuarios para acceder a los servicios que necesitan.

Como era de esperarse, la escena generó cientos de reacciones de internautas, quienes no dudaron en respaldar a la señora, asegurando que el sistema de salud de sus respectivos países mostraban varias deficiencias. Asimismo, otros criticaron la falta de flexibilidad en las políticas de atención médica.

"Los médicos si se demoran toda una eternidad en llamar", "eso no es nuevo, eso es de toda la vida. Uno llega tarde y no lo atienden, pero los médicos a veces se demoran más de la cuenta y no pasa nada", expresaron.