Niña rompe en llanto mientras intenta resucitar a su gatito congelado con un secador de pelo

Los niños suelen expresar compasión y bondad de formas sencillas pero profundas. Un video que ha capturado precisamente eso se está viralizando en las redes sociales. Muestra a una niña, entre lágrimas, intentando salvar a un gato congelado usando un secador de pelo, un gesto de amor que ha conquistado corazones en todo el mundo.

Niña salva la vida de su gato

El video, que rápidamente se esparció por las redes sociales, muestra a una niña llorando sin control mientras se enfrenta a un desafío aparentemente imposible: salvar a un gato que está al borde de la muerte por congelación.

Con una calma inesperada para su edad, la niña utiliza un secador de pelo de manera suave pero constante, dirigido hacia el cuerpo del animal, intentando restaurar su calor corporal.

El padre de la niña, quien grabó las imágenes, compartió el video en Douyin, la plataforma de redes sociales de China. En la publicación, añadió un subtítulo que dice: "Después de dos horas de persistencia y esfuerzo, el gatito finalmente volvió a la vida ".

La emotividad del momento fue capturada perfectamente, y se puede ver cómo el animal empieza a recuperar fuerzas lentamente.

Reacciones en redes sociales

El video no solo capturó el esfuerzo de la niña por salvar al gato, sino también una gran respuesta de los usuarios en diversas plataformas.

Tras su publicación en Douyin, el video se difundió rápidamente en Instagram. En el título de la publicación se lee: "No pediste llorar hoy, pero el administrador te lo entregó".

Los comentarios, por su parte, no se hicieron esperar. Las personas elogiaron la ternura y bondad de la niña. "Aww, es una joya", escribió un usuario en la sección de comentarios. "Es tan dulce y amable. Me alegro de que la gatita esté bien ahora", comentó otro. Un tercero escribió: "Esto me emocionó. Es un ángel".

Los elogios fueron innumerables, con varios comentando lo especial que es la niña y deseando que crezca para seguir ayudando a más animales en el futuro. Incluso un boceto que ilustraba el acto de bondad de la niña se viralizó en las redes, enfatizando aún más el impacto de su acción.

El video de la niña llorando mientras intenta resucitar a su gato congelado con un secador de pelo ha tocado el corazón de miles de personas en las redes sociales. Su desesperado esfuerzo y ternura fueron recompensados cuando el gatito, finalmente, se recuperó.