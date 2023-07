Para el amor no hay edad: Joven de 24 años se casa con hombre de 85 "por su romanticismo"

Una sorprendente historia de amor ha capturado la atención en las redes sociales, desafiando los estereotipos y demostrando que el amor no tiene límites. Una mujer de 24 años, oriunda de Mississippi, ha decidido casarse con un hombre de 85, dejando claro que la edad no es un impedimento para encontrar la felicidad en pareja.

Esta romántica historia ha emocionado a millones de personas en todo el país, quienes felicitaron a la pareja por su valentía y determinación para fortalecer su vínculo amoroso.

Todo comenzó en 2019, cuando Miracle Pogue, trabajando en una lavandería en Starkville, conoció a su ahora esposo Charles. A partir de entonces, forjaron una hermosa amistad que gradualmente se convirtió en un compromiso matrimonial en el año 2022.

"La verdad es que ni siquiera consideré su edad, solo queríamos ver cómo funcionaría. No me importa si tiene 100 o 55 años, me atrae por quien es", dijo Pogue en una entrevista con Kennedy New. "Al principio, pensé que tenía alrededor de 60 o 70 años porque se ve muy bien. Siempre está activo y despierto", agregó.