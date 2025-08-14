Sporting Cristal ya tiene '9': Cuadro 'Cervecero' hizo oficial la incorporación del brasileño Felipe Vizeu

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Sporting Cristal para pelear el torneo Clausura va quedando definido. Este jueves 14 de agosto, el cuadro 'Cervecero' hizo oficial el fichaje del delantero brasileño Felipe Vizeu hasta diciembre del 2026. El ariete llega proveniente de la Serie B de su país, tras rescindir contrato con el Clube do Remo.

Cristal sumó una opción en ataque

Tras la partida de Martín Cauteruccio al Bolívar de la Paz, el elenco celeste se quedó con Irven Ávila como la primera opción en ataque. Sin embargo, el entrenador Paulo Autuori buscaba a alguien con más referencia dentro del área, por lo que optó por el '9' de 28 años.

"¡Bienvenido al Rímac, Felipe! Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!", manifiesta el comunicado de presentación de Cristal.

El centrodelantero ya se encuentra en Lima y está en condiciones física de jugar el fin de semana ante Deportivo Binacional. No obstante, se espera que el estratega brasileño le permita adaptarse a sus nuevos compañeros en las próximas sesiones de prácticas en el predio de La Florida.

Cabe resaltar que tras los primeros contactos entre ambas partes, Vizeu negoció por su parte su desvinculación del Remo. Durante su estadía en este quipo del ascenso brasileño, disputó 26 partidos y anotó tres goles. Uno en la Serie B y dos en el Campeonato Paraense.

La carrera de Felipe Vizeu

Proveniente de las divisiones menores del Flamengo, equipo con el que llegó a debutar en primera división. Llegó a compartir vestuario con los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco, además de su compatriota Vinicius Junior, hoy en el Real Madrid.

En el 2018 dejó el 'Fla' rumbo a Italia, para integrarse al plantel de Udinese. Si bien llegó como una promesa, no trascendió y sin lograr anotar, retornó a su país para jugar por Gremio. Tuvo otros pasos por el fútbol europeo en Rusia y en Transnistria, además de dos temporadas en Japón.

Su mejor registro goleador en una liga la registra en la Serie B brasileña en 2023. En las filas del Criciúma, marcó seis dianas y una asistencia en 27 encuentros. Además, su aporte ayudó al ascenso de su equipo.

De esta forma, Sporting Cristal cierra la contratación del delantero brasileño Felipe Vizeu hasta diciembre del 2026. El atacante de 28 años aportará con su experiencia para darle mayor jerarquía a la ofensiva de los 'Cerveceros'.