Pareja de casados quedan cubiertos de billetes en su boda y usuarios reaccionan: "¡Así sí me animo!"

Las redes sociales vuelven a sorprendernos con los videos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una pareja de casados quedó asombrada al ver que todos sus invitados los cubrieron completamente con varios billetes en el día de su boda.

Muchas parejas deciden unir sus vidas para siempre en el altar, y en ocasiones siguiendo las tradiciones y costumbres más típicas de su país, como señal de respeto, en compañía de sus amigos, familiares y seres más queridos.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una pareja de la comunidad boliviana que vive en Argentina, demostró que a pesar de estar alejados de su tierra natal, nunca se olvidan de sus tradiciones, en especial en un día tan importante para ellos: ¡su boda!

Sus invitados tampoco fueron ajenos y entre compatriotas, y extranjeros, colocaron uno a uno varios billetes de diferentes denominaciones, de pies a cabeza (cubiertos completamente), como regalo para la nueva vida que están por iniciar hasta que "la muerte los separe".

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, asegurando que a ellos también les gustaría celebrar de la misma forma su boda, ya que con todo ese dinero podrían implementar su nuevo hogar.

Por otro lado, algunos usuarios aplaudieron a la pareja por respetar sus tradiciones, así sea en el extranjero. Mientras que otros los criticaron por hacer prevalecer el interés económico y no el amor entre ellos.

"Qué feo, parece vestido", "ese matrimonio no va a durar porque se ve que el dinero es el interés y no el amor verdadero", "exageran", "si no me voy a casar así, quiero nada", "en mi pueblo se hace con puro billete de 100 dólares", "¿con quién debo casarme para que me regalen todo en mi boda", "qué onda con la gente que los critica", "así si me animo a casarme", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.