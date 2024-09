¡Perdió el control! Joven sigue a su novio y descubre INFIDELIDAD con una mujer trans

12/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos como el protagonizado por una mujer que no pudo controlar sus celos al descubrir que su novio le era infiel con una chica trans.

Muchos buscan demostrar cuánto quieren a sus parejas y lo hacen con distintas muestras de amor. Sin embargo, no todos tienen finales felices debido a que uno de ellos 'sacan los pies del plato' quebrando por completo la confianza que mantenía a flote sus relaciones.

Mujer se lleva desagradable sorpresa

A través de X (antes Twitter), se logra visualizar el preciso momento en que una mujer cuenta que decidió seguir a su novio porque tenía serias sospechas de que algo raro pasaba en su relación y que incluso él la estaría 'sacando la vuelta' con otra, pero nunca imaginó de quién se trataría.

Es así como llega hasta la puerta de un edificio ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, Argentina, y decide encarar a su pareja por su traición, pero descontrolada por la furia y los celos, protagonizó una intensa pelea con una mujer trans, quien sería la amante.

"¿Qué me vas a hacer vos? ¿Vos sabes quién soy yo?", la increpa la mujer trans, mientras que la otra le responde: "sucia, no te da vergüenza lo que estás haciendo".

"Conmigo no te vas a meter, ¿Quién te crees que sos? Idiota, ¿vos sabes quién soy yo? No me vas a tratar a mí así, ya te dije, a vos te hace falta que te eduquen", le dice la mujer trans en otra parte de la grabación.

Ambas mujeres comenzaron a golpearse y forcejear hasta que algunas personas que observaban la escena decidieron intervenir y tratar de separarlas. Sin embargo, la fuerza de las mujeres siguen sin control hasta el punto de que una de ellas cae al suelo.

🚨 SIGUIÓ A SU NOVIO Y SE LLEVÓ UNA SORPRESA

- Una joven decidió seguir a su pareja por sospechas de infidelidad

- Lo descubrió con un travesti y comenzaron a insultarse

📍Resistencia | Chaco

➡️ Vía @ContenidosN pic.twitter.com/qC1cF8Sqih — Vía Szeta (@mauroszeta) September 9, 2024

Reacciones por pelea en la calle

Como era de esperarse, la escena se viralizó rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar el accionar de ambas mujeres por no tener dignidad al pelearse por el amor de un hombre.

"A ese nivel estamos llegando", "no se pueden pelear en la calle", "este infiel es el causante de que dos bellas damas se peleen", "ella le da algo que la otra no puede", "qué poca dignidad y falta de amor propio", expresaron los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver que una mujer no soportó descubrir que su novio le era infiel con una chica trans y se fue a los golpes.