¡Perdió la paciencia! Mujer grafitea auto estacionado frente a su casa: "Está prohibido"

21/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito y controversial, como el compartido en TikTok, donde una señora no dudó en castigar a la conductora de un auto por estacionarse frente a su casa, a pesar de que tenía una señalización de prohibido.

Muchas personas no logran encontrar un espacio para poder colocar sus respectivos vehículos, por lo cual, deciden hacerlo en zonas que no están destinados a ello, sin tomar en cuenta que pueden generar la molestia de algún vecino.

¿Hizo justicia?

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve el preciso momento en que en un acto de ira y frustración, una mujer que luce una camisa rosa y cabellera corta, identificada como Brenda Barragán, decidió tomar medidas drásticas contra una camioneta que, según ella, obstruía la entrada de su casa.

Según se reveló, el hecho ocurrió en la colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. La señora también sujetaba en sus manos un aerosol de pintura negra y procedió a hacer justicia.

"No estacionarse", grafiteó la señora encima del auto blanco, dejando atónitos al resto de sus vecinos y especialmente a la dueña de la unidad.

Denunciada por los dueños

Los propietarios se acercaron a grabar lo mal que quedó su camioneta para poder tener pruebas ante la denuncia que decidieron imponer en la comisaría contra la mujer.

Previo a ello, fueron a tratar de pedir explicaciones de su acción, pero la mujer que grafiteó el auto no les pidió disculpas, todo lo contrario comenzó a increparles por poner su vehículo en una zona prohibida.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la señora Brenda por asegurar que esa parte de la acera le pertenece, mientras que otros la defendieron alegando que muchos conductores no respetan las señalizaciones hasta el punto de ocasionar accidentes.

"La gente no entiende que su propiedad termina donde empieza la banqueta", "la doña hizo mal, pero si taparon su entrada", "tanto mitote, esa pintura de aerosol sale con polish", "lastimosamente si está obstruyendo la salida", "esa tipa no sabe leer el 'no estacionarse' que está bien claro", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una mujer llamada Brenda Bárraga no dudó en grafitear un auto por estacionarse en la puerta de su casa, a pesar de que había un letrero de precaución.