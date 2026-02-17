Hallan recién nacida abandonada en Arequipa y conmueve a toda la ciudad

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una escena que conmovió al distrito de Socabaya, en la ciudad de Arequipa, se vivió este martes por la mañana cuando una recién nacida fue hallada abandonada en una esquina de la calle Urgarte, en el sector Cerro Salaverry. La menor, con apenas horas de vida, estaba desprotegida en la vía pública, sin abrigo y conservando parte del cordón umbilical, lo que evidenciaría que había nacido poco antes.

Una vecina de la zona escuchó llantos persistentes y decidió acercarse para verificar lo que ocurría. Al descubrir a la bebé, la cubrió con mantas y dio aviso inmediato al serenazgo de Socabaya, que llegó minutos después para auxiliarla. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Honorio Delgado Espinoza, donde recibió atención inmediata.

Traslado de emergencia y atención médica

Al ingresar al área de emergencias, el personal de salud confirmó que la bebé presentaba signos de haber estado expuesta al frío, pero que su estado general era estable. Fue atendida por especialistas y permanece bajo observación para descartar cualquier complicación.

El equipo médico y de enfermería activó los protocolos correspondientes para estos casos, mientras el área de Servicio Social inició las coordinaciones para garantizar su protección. En paralelo, se hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con donaciones de pañales, leche y artículos básicos para recién nacido, ya que la menor no cuenta con familiares identificados hasta el momento.

Investigación en curso y llamado a la comunidad

Las autoridades locales iniciaron una investigación para identificar a los responsables del abandono. Se revisan cámaras de seguridad cercanas y se toman declaraciones a vecinos del sector para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

El caso ha generado profunda conmoción en Arequipa, donde vecinos expresaron su indignación y solidaridad. Muchos destacaron la rápida acción de la ciudadana que alertó a las autoridades, ya que su intervención fue clave para evitar una tragedia mayor.

Este suceso vuelve a poner en debate la importancia de fortalecer los mecanismos de apoyo a mujeres en situación vulnerable y la necesidad de reforzar los canales de denuncia y asistencia social.