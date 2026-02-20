Taxista por aplicativo se viraliza tras bajar de su auto a mujer 'therian': "No me haga enojar que lo muerdo"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El fenómeno viral de los 'therians' ha dado la vuelta al mundo en las últimas semanas. Ya es común ver videos de diversas personas de distintas edades que se perciben como animales con máscaras y colas alusivas. Recientemente, circuló un video donde una mujer 'therian' es bajada de un auto por un taxista por aplicativo.

Joven 'therian' ingresa a taxi y causa polémica

En las plataformas digitales viene circulando un audiovisual que ha generado gran popularidad en el que se observa un hombre que se desempeña como taxista decidió pedirle a una joven therian que descendiera de su unidad al notar que viajaba como mascota.

Dicho momento quedó grabado por la cámara instalada en el automóvil volviéndose en tendencia tras dejar expuesto el intercambio entre ambas partes y reavivar la conversación digital en torno a esta identidad.

En este clip se puede observar a la pasajera con el rostro pintado simulando rasgos de perro. Al abordar el vehículo la fémina comenzó a responder con ladridos a las interrogantes que le realizaba el chofer que estaban relacionadas con el viaje que había realizado.

Desde un inicio, el conductor fue claro al señalar que no permite el traslado de animales en su vehículo y le pidió que busque otra alternativa de transporte. Incluso, le sugirió utilizar el servicio Uber Pets, modalidad especializada en viajes con mascotas.

El intercambio escala verbalmente y el chofer advierte que, si no baja, podría arrojarle agua. "Soy un perro, señor y no me haga enojar que lo muerdo" fueron palabras que la mujer le dijo al chofer.

La mujer en el video le explicó que iba con su "manada" y que no son pocos, que son muchos; una comunidad. Finalmente el hombre le dijo que debía bajarse de su auto frente a ello la pasajera abandonó la unidad visiblemente molesta.

#Tendencia Daysi la galgo español es bajada de Uber por política de no mascotas



Un conductor de taxi solicitó a una pasajera que descendiera de su vehículo al notar que era Daysi la mascota. La joven se identifica como therian, término usado por personas que sienten una conexión... pic.twitter.com/sV1UMG6RSL — ladataecu (@ladataecu) February 18, 2026

La reacción en las redes sociales

En las redes sociales, el video no tardó en viralizarse y las reacciones de los cibernautas también aparecieron. Por un lado, un sector cuestionó si la mujer 'therian' pagó el servicio del taxi previo a descender de la unidad móvil. Al respecto, indicaron que de haberlo hecho, el conductor debió cumplir con trasladarla hasta su destino.

En contraposición, otros ponen en duda la autenticidad del video. Aseguran que la escena parece actuada e inclusive consideran que ha sido realizado con ayuda de la inteligencia artificial (IA). Otros aseguran que el trato recibido es consecuencia directa de la forma en la que la mujer se presentó como 'therian'. En tal sentido, opinan que su comportamiento.

Como vemos, una mujer 'therian' y un taxista protagonizaron un polémico video en el que el chofer se negó a llevarla a su destino al considerar que no podría llevar mascotas en su vehículo y la pasajera tuvo que descender del carro e irse.