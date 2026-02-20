Municipalidad lanza convocatoria laboral para serenos con peculiar requisito: "Que no sean aliancistas"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho insólito ha ocurrido al sur del país, precisamente en la región Tacna, en donde la municipalidad provincial ha dado a conocer un requisito peculiar para aquellas personas que aspiran formar parte del personal de Serenazgo.

"Que no sean aliancistas"

Todo quedó evidenciado en una transmisión en vivo que suele realizar el municipio para poder informar a los ciudadanos tacneños de las actividades que vienen realizando para mejorar diversos sectores.

En esta oportunidad, la Municipalidad Provincial de Tacna causó furor en diversas redes sociales como TikTok, Facebook y X (antes Twitter) debido a que como parte de los alcances de la seguridad en su territorio lanzaron una convocatoria laboral para ejercer como sereno.

En este video se observa a una reportera consultarle a una funcionaria municipal sobre cuáles son los requisitos necesarios para que las personas interesadas puedan postular a dicho puesto y su respuesta es la que se volvió viral.

"Para serenos necesitamos gente mayor de 17 años que tengan secundaria completa, su RUC vigente, cuenta CCI vigente y no tener ningún tipo de antecedentes penales. Y sobre todo que no sean aliancistas a pedido del subgerente", manifestó entre risas.

Las reacciones al video viral

De forma inmediata y, como era de esperarse, el audiovisual ocasionó que diversos usuarios comenten sobre lo ocurrido y compartan sus diversos puntos de vista.

"Jajaja muy buena", "Solo personal de primera", "Dame la dirección para ir", "Como siempre Alianza Lima el club de los memes", "Qué roche jajajaja, es un chiste", "Hay poco criterio, da risa no más", fueron algunos de los comentarios.

Hinchas vandalizan el Arco Parabólico de Tacna

Cabe señalar que este video guardaría realción con lo sucedido días atrás en suelo tacneño donde presuntos hinchas de Alianza Lima vandalizaron el atractivo turístico Arco Parabólico, considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

El monumento amaneció con frases pintadas en aerosol de color blanco y azul. Este hecho tuvo como fecha el pasado domingo 15 de febrero. Al respecto, el daño no solo se realizó en una pared, sino que también se vio perjudicada la estrcutura que recuerda héroes de nuestra historia coomo el almirante Miguel Grau y el coronel Francisco Bolognesi.

Como vemos, la Municipalidad Provincial de Tacna se ha viralizado luego de que una transmisión en vivo una de sus funcionarias brinde los requisitos que deben tener los aspirantes a ser serenos. Sobre ello aseguró que a pedido del subgerente no deben ser hinchas del equipo Alianza Lima.