Perro antidrogas se lanza sobre vicealmirante chileno en plena ceremonia y se vuelve viral: Armada aclara suceso

31/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una ceremonia de la Armada de Chile en donde se iba a demostrar la capacidad de los perros antidrogas que acompañan a los oficiales se ha terminando viralizando después de que, de manera insólita, uno de los canes entrenados se lanzara directo al bolsillo de un vicealmirante en plena ceremonia.

Perro antidroga ataca a vicealmirante de Chile

El video viral, que se encuentra dando que hablar en redes sociales durante los últimos días, fue registrado el pasado 7 de mayo durante una actividad pública en que se tenía programado demostrar las capacidades de los canes que apoyan a la Policía Marítima.

Las imágenes muestran al perro antidrogas, un Pastor Belga Malinois, lanzándose contra uno de los bolsillos de un funcionario de la entidad que se encontraban en el ceremonia durante la demostración del entrenamiento de los canes.

Como se puede apreciar en el video, el rápido ataque del can obligó a la intervención de terceras personas. Si bien el ataque no causó lesiones en el vicealmirante, este terminó con su uniforme rasgado producto del inesperado incidente.

🇨🇱 | En Chile, un perro policía entrenado para detectar drogas se enganchó de repente en el bolsillo de un almirante que estaba presentando una campaña antidrogas. pic.twitter.com/bfl8hHdzjA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 30, 2026

Armada de Chile aclara ataque del perro antidroga

La viralidad del video, que ha causado que múltiples medios de comunicación replicaran la noticia pese a su antigüedad, ha ocasionado que la Armada de Chile se pronunciara en sus canales oficiales explicando las circunstancias del ataque.

A través de un comunicado, publicado el pasado 30 de mayo, la institución explicó que los perros que detectan drogas, sustancias ilícitas o explosivos son entrenados para realizar una "indicación pasiva". En este caso, el animal reaccionó de "forma inesperada al verse expuesto a múltiples estímulos ambientales y de público".

Según indica la Armada de Chile, una evaluación realizada por personal veterinario concluyó que el can se encontraba en "un estado de sobreexcitación" , situación que derivó en una respuesta inadecuada que también afectó a un camarógrafo presente en la actividad.

Por estos comportamientos, el pastor belga fue retirado de las actividades operativas y ha sido puesto a un proceso de reentrenamiento y evaluación conductual, bajo la supervisión de su guía y el equipo especializado.

A pesar de esta precisión por parte de la Armada de Chile, el video que registra el ataque del perro antidrogas contra el vicealmirante continúa viralizándose por tratarse de un hecho completamente insólito sucedido en plena ceremonia.