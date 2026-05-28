Joven cuida la casa de su amiga, pero recibe INSÓLITA cuenta por todo lo que usó

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven se volvió viral tras revelar que aceptó cuidar la casa de su amiga por una semana, sin imaginar que a su retorno, le cobraría todo lo que usó durante su estadía. La dueña de la vivienda le mandó la lista con todos los gastos.

Joven recibe factura de su amiga tras cuidarle su casa

Muchas personas no dudan en ayudar a sus amigos, a quienes, incluso, consideran como un integrante más de su familia. Sin embargo, un hecho insólito ha causado revuelo en la redes sociales, precisamente en la famosa plataforma china de TikTok, donde una joven dio a conocer su historia.

De acuerdo al material audiovisual, de al menos 38 segundos de duración, la mujer de nacionalidad argentina e identificada con el usuario @maratonahorro, contó que una amiga le pidió el favor de cuidar su casa por unos días. Ella indicó que todo iba bien y ella no dudó en aceptar rápido por el tiempo que se conocían y albergaban varias anécdotas.

Sin embargo, cuando la amiga regresó de su viaje, la sorprendió y no precisamente con un regalo, sino con la factura detallada que le dio. Pues bien, la joven relata que la dueña de la casa le pasó todos los gastos de las cosas que usó mientras cuidó el hogar: incluía cobros por alimentos de la refrigeradora como carne, así como artículos de higiene personal como shampoo y acondicionador.

"Nada, lo básico, lo que agarraste de la heladera, vi que usaste carne, está en la cuentita, también el shampoo, el acondicionador, vi que te bañaste varias veces, y bueno el agua también corre, y obviamente Netflix y Disney, vi que te viste 3 series amiga, y nada, ahí te dejé la cuentita, pásala cuando puedas", se escucha decir a la amiga en el audio.

Amiga le cobró hasta el shampoo que usó durante su estadía

La amiga no solo quedó con cobrarle ello, sino que también le indicó que debía pagarle por el uso de la plataforma de streaming como Netflix y Disney+, pese a que las suscripciones ya estaban pagadas.

"Literalmente esa amiga pide que le cuides la casa y te pasa una cuentita, con el Netflix, que aunque ella comparte (la cuenta), yo tengo que pagármelo todo porque me quede un par de días y me miré unas series", dijo la joven argentina lamentando el accionar de su amiga.

Reacción al video viral en redes: ¿A favor o en contra?

Como era de esperarse, el video generó el debate en las redes sociales y obtuvo cientos de comentarios. Algunos no dudaron en cuestionar a la amiga por cobrarle a la joven, quien decidió ayudarla a cuidar su hogar mientras ella estaba lejos. Por otro lado, otros usuarios consideraron que la joven debió llevar sus utensilios, por lo menos, los de higiene por consideración.

"Pásale la cuenta vos por cuidarle la casa", "Yo le pongo bueno mis horarios en tu casa fueron tal hora por día, sería tanto más la limpieza y el mantenimiento, es todo eso, un total de 300 lucas y ahí le decís, bueno pásame cuando puedas", expresaron los usuarios en TikTok.

Es así como una vez más, un caso se volvió viral. Una joven contó que su amiga le pidió cuidar su casa y sin dudarlo, aceptó; sin imaginar que a su regreso le cobraría todo lo que usó.