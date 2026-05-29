Vecina arroja un balde de agua a jóvenes que intentaron orinar en la puerta de su casa: "Degeneradas"

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer se volvió viral en redes sociales por su reacción al darse cuenta de que dos jóvenes estaban intentando orinar en la puerta de su casa, aprovechando la oscuridad de la noche. La mujer les arrojó un balde de agua fría, tomándolas por sorpresa, y no tuvieron otra opción más que irse completamente mojadas. El hecho generó reacciones divididas en redes sociales.

Mujer echa agua a jóvenes por orinar en la puerta de su casa

El video fue difundido por una conocida plataforma de noticias digitales. Allí se puede apreciar el preciso instante en que las jóvenes se esconden detrás de unos arbustos sobre una acera y una de ellas se pone en posición de cuclillas con la intención de miccionar, mientras su amiga la cubre con una casaca.

Sin embargo, una vecina que estaba grabando desde la parte alta de la casa que estaba al costado les arrojó un balde de agua fría, dejando a la joven que iba a orinar completamente empapada. La reacción de la joven fue levantarse lo más rápido que pudo y hacer como que nada estaba pasando, pero la mujer les empezó a reclamar en voz alta.

"Degeneradas, no orinen en la casa, cochinas. ¿No les da pena venir a hacer eso acá? No sean cochinas", dijo la vecina completamente ofuscada y, al parecer, harta de la situación.

El hecho generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos defendían la posición de la vecina, asegurando que posiblemente esa situación sea constante y por eso llegó a tomar la decisión de echarles un balde de agua, otros indicaron que su reacción fue desmedida y que las jóvenes estaban en la vía pública, más no en el interior de la casa de la señora.

"Si no eran tan jóvenes, ¿qué le costaba decirles que no lo hagan? Ellas podían haber pedido prestado el baño", "¿Para qué ponerse a orinar en la puerta de la casa de alguien? Y si la señora tenía un balde de agua listo para lanzarlo, es porque ya les había hecho una advertencia y no hicieron caso", "Pero si están en la calle y eso no es propiedad de nadie", "Bien hecho, me encantan los finales felices", "Tan fácil que es buscar un baño", se lee en comentarios.

Es así que, el incidente abrió un debate en redes sociales sobre los límites entre el respeto al espacio público y las reacciones de los vecinos ante conductas consideradas inapropiadas. Mientras algunos justificaron la indignación de la mujer, otros cuestionaron la forma en que actuó, señalando que pudo manejar la situación de una manera menos agresiva.