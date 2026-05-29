Mujer quedó atrapada en una reja por "espiar" a su vecina y se volvió viral en redes sociales

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Insólita escena. Una mujer quedó atrapada en una reja de una puerta, aparentemente, por intentar "espiar" a su vecina. El hecho llamó la atención del resto de personas del sector y terminó convirtiéndose en viral en redes sociales.

Mujer intentó espiar a su vecina, pero quedó atrapada

En las últimas horas, una imagen se ha vuelto tendencia en las redes sociales. De acuerdo al medio 'Diario Regional', el hecho se registró en Colombia donde una mujer colocó su cabeza entre los barrotes metálicos de la vivienda de su vecina, en su intento de verificar que la dueña estaba o no en su hogar.

Al intentar retirar su cabeza, por más fuerza que realizó, no logró librarse. Al ver la escena, los vecinos y algunos transeúntes se acercaron para tratar de auxiliarla, pero sus intentos no tenían resultados, por lo que llamaron a la policía. Medios locales precisaron que la mujer permaneció durante cinco horas entre las rejas hasta que los bomberos y agentes del orden lograron sacarla sin mayores lesiones.

Tuvieron que agarrarla del cuello para poder retirarla. En las imágenes que han vuelto a circular en distintas plataformas como Instagram y Facebook, no tardaron en tener cientos de reacciones de personas que no dudaron en asegurar que el incidente ocurrió porque la mujer era "chismosa".

Reacciones a la escena viral en Colombia

Como era de esperarse, la curiosa escena no tardó en tener cientos de comentarios de usuarios que aseguraban que lo ocurrido le serviría como lección a la mujer para aprender a no intentar espiar o ingresar a propiedades ajenas.

"Yo me río, pero podría pasar", "yo la dejo ahí", "de mi vecina no estén hablando", "que deje el chisme", "a todo chismoso le pasa eso y mucho más", "muy entregada al chisme", "castigo de Dios", "pues la hubieran dejado ahí 72 horas, igual queria estar informada", expresaron algunos internautas en Instagram.

Por otro lado, algunas personas aplaudieron la labor de las autoridades para auxiliar a la mujer y exhortaron a evitar realizar escenas similares, no solo por respeto a los vecinos, sino también por la integridad del mismo sujeto.

Es así como una vez más, un caso insólito se registró en redes sociales. En Colombia, una mujer quedó atrapada entre las rejas de una puerta al, aparentemente, intentar mirar si su vecina estaba en casa, lo que llamó rápidamente la antención del resto de personas que pasaban por el sector y captaron la escena en su celular.