El búfalo "Donald Trump" se salva de ser sacrificado en ritual musulmán gracias a su fama internacional

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que parecía ser un destino marcado por la tradición terminó convertido en una historia viral y emotiva. Un búfalo albino de 700 kilos, apodado "Donald Trump" por su peculiar melena rubia, fue salvado de ser sacrificado durante la fiesta musulmana de Eid al-Adha en Bangladesh.

Su popularidad en internet y la intervención del Gobierno cambiaron el rumbo de este animal, que ahora vive en el Zoológico Nacional de Daca.

Una especie particular

El búfalo fue adquirido hace 10 meses en la ciudad de Rajshahi por la granja Rabeya Agro Farm. Sus dueños lo bautizaron como "Donald Trump" debido a su aspecto inusual y a la melena que recordaba al característico peinado del presidente estadounidense.

Con el paso de los meses, el animal se convirtió en atracción para visitantes y curiosos, que acudían a verlo y fotografiarlo en su refugio temporal en Keraniganj. Asimismo, al ser expuesto en las redes sociales, la popularidad del animal se disparó.

Se salvó de un sacrificio

El búfalo estaba destinado a ser sacrificado durante el Eid al-Adha, la segunda fiesta más importante del Islam, en la que se esperaba la matanza de más de 12 millones de cabezas de ganado en todo el país.

Sin embargo, la creciente fama del animal y el temor a disturbios públicos por la muerte del mismo, llevaron al propio Gobierno a intervenir. El Ministerio del Interior ordenó su rescate y hasta indemnizó al comprador, entregándole una vaca alternativa para el ritual, con el fin de evitar pérdidas económicas.

🇧🇩🦬 "Donald Trump" se salvó de ser sacrificado en un ritual y ya fue trasladado al zoológico más grande de Bangladés.



El búfalo albino evitó la muerte durante el Eid al-Adha gracias a su fama y su parecido con el presidente estadounidense. pic.twitter.com/29SKaFSfhc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 28, 2026

El viceministro de Pesca y Ganadería, Sultan Salahuddin Tuku, anunció que el búfalo albino fue trasladado al Zoológico Nacional de Mirpur, en Daca, para su conservación.

Explicó que su coloración rosácea, causada por una deficiencia de melanina, lo convierte en un ejemplar extremadamente raro: solo uno de cada 10 mil búfalos nace con estas características. Por ello, se preparó un refugio especial y se dispuso atención veterinaria las 24 horas.

Un fenómeno viral

La historia del búfalo "Donald Trump" trascendió fronteras gracias a las redes sociales. Su melena rubia y su aspecto albino lo convirtieron en un símbolo de conservación y biodiversidad en Bangladesh. Las imágenes del animal escoltado hasta una comisaría y luego al zoológico se difundieron ampliamente, reforzando su estatus de celebridad inesperada.

Lo que comenzó como una curiosidad en una granja terminó siendo un fenómeno internacional. El búfalo "Donald Trump" pasó de estar en la lista de sacrificios del Eid al-Adha a convertirse en embajador de la biodiversidad en Bangladesh. Su historia demuestra así cómo la viralidad puede salvar vidas... incluso la de un búfalo con peinado presidencial.