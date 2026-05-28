Michael Jackson: Canción póstuma del 'Rey del Pop' arrasa en el Top 15 de Spotify gracias a un simple meme

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La magia de Michael Jackson sigue sorprendiendo incluso más de una década después de su partida. Una canción póstuma del "Rey del Pop", titulada "Chicago", escaló hasta el puesto 15 del Top 50 Global de Spotify en menos de dos semanas gracias a un meme animado que se volvió viral en TikTok e Instagram.

Lo curioso es que el tema había sido descartado en vida por el propio artista y recién encontró su lugar en la cultura digital gracias al humor de internet.

El origen de "Chicago"

La composición nació en 1999 bajo el título "She Was Loving Me", escrita por el productor Cory Rooney y grabada por Jackson en los estudios The Hit Factory de Nueva York.

Aunque estaba pensada para el disco Invincible, finalmente fue descartada. La letra relata la historia de un hombre que conoce a una mujer en Chicago, quien le promete amor eterno, pero luego descubre que ella ya tenía pareja y familia.

En 2013, durante la búsqueda de material para el álbum póstumo Xscape, los productores hallaron la maqueta original. El reconocido productor Timbaland trabajó sobre la grabación vocal y le dio un estilo contemporáneo, convirtiéndola en la versión que hoy conocemos.

En la edición Deluxe del disco se incluyó también la versión original, más pausada y cercana a una balada, junto con otras canciones inéditas en su formato inicial, e incluso una con 3 versiones: Love Never Felt so Good, la cual cuenta con los dos formatos antes descritos y uno más a dueto con Justin Timberlake.

Canción renace gracias a... ¿unos pájaros?

La canción permanecía en relativo anonimato hasta que el canal de animación digital Avocado Animations lanzó el video "birds for some reason". En él, unas aves animadas realizan pasos de baile fluidos y elegantes, ironizando sobre los rituales de apareamiento. La técnica de rotoscopia dio realismo a los movimientos, que encajaron perfectamente con el compás de "Chicago".

El resultado fue explosivo: millones de usuarios compartieron los clips y buscaron la canción en Spotify, catapultándola al ranking global.

El impacto en Spotify

A la fecha y cierre de esta edición, "Chicago" ocupa el puesto 15 del Top 50 Global, siendo la única canción póstuma de Jackson en la lista. La acompañan clásicos como Billie Jean (puesto 2), Beat It (7), Human Nature (14), Don't Stop 'Til You Get Enough (20) y Smooth Criminal (47).

Los comentarios en redes reflejan gratitud: "Nunca había escuchado esto antes de la animación del pájaro, es catártico saber que no estoy solo", escribió un usuario, mientras otros celebran haber descubierto un lado menos conocido del catálogo del artista.

El tema se encuentra en el puesto 15 del top global, con tendencia a subir.

La historia de "Chicago" demuestra cómo la cultura digital puede rescatar joyas olvidadas y darles nueva vida. Lo que comenzó como un descarte en 1999 terminó siendo un éxito global en 2026, gracias a un meme de aves danzantes. Michael Jackson, incluso desde el más allá, sigue marcando tendencia y recordándonos que su música tiene la capacidad de reinventarse y conquistar nuevas generaciones.