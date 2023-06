"Perú es único": Mujer sorprende al vender al lado de un cartel de prohibido

18/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes donde los protagonistas son muchos peruanos que buscan el éxito con sus emprendimientos. Es así como el video compartido por la cuenta de angel_viajero3, causó gran revuelo al ver cómo una señora vendía sin miedo, al lado de un letrero de 'prohibido'.

Sin miedo al éxito

El material audiovisual subido a la famosa plataforma asiática de TikTok y grabado por la Panamericana Norte rumbo al departamento de Trujillo, se ve el preciso momento en que un joven observa a una señora vender muy tranquila cada uno de sus productos y golosinas sin ningún problema. ¿El detalle?: ¡a su lado se encuentra un letrero enorme de "Prohibido el comercio ambulatorio"!

"Mi Perú es único", se lee en la descripción del video, dejando entrever que este no sería el único caso en el cual una persona decide romper las "reglas" y establecerse en un lugar prohibido de venta ambulatoria.

Asimismo, se indicó que, al parecer, la señora quería aprovechar que al ser una carretera con 'casi nada' de negocios cerca, podría tener más clientes con los choferes que circulaban por la zona, a pesar del peligro de que algún vehículo se despiste y cause algún accidente.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que quedaron sorprendidas por el "atrevimiento" de la señora al vender en una zona prohibida.

"Sin miedo al éxito", "da risa, pero esa es la cultura peruana", "eso es llegando a Trujillo", "solo tenía que tapar la palabra 'prohibido' y listo", "me pregunto por qué no somos potencia", "el Perú es otro level", "está ubicado en buen punto. Siempre compro mi agüita bien helada", "pero si te das cuenta ella está detrás no adelante", "es que también esa carretera es puro desierto. En caso de emergencia es buena opción", "ese anuncio del prohibido el comercio ambulatorio es algo estúpido... a veces a uno en la ruta necesita comprarse algo", "el letrero solo es para un lado para el otro no hay prohibición", "la seño :disculpe solo veo lo verde", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip de 17 segundos de duración generó opiniones divididas al ver cómo una mujer peruana decidió poner su negocio en la carretera de la Panamericana Norte para aprovechar que a algunos viajeros les podría hacer falta alguna golosina o comida, y no le importó el letrero de prohibido el comercio ambulatorio, y al parecer, tampoco que alguna autoridad la multe.