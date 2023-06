¡Digno de admirar! Dos amigas emprenden un negocio callejero y ahora tienen un local de comida propio

Una verdadera historia de amistad y superación. Dos amigas se han viralizado en TikTok luego de mostrar el proceso en el que pasaron de tener un negocio callejero a un local de comida propio. La historia ya se ha vuelto viral en redes sociales y muchos internautas dicen que las chicas son dignas de admirar.

El video que pertenece a la usuaria @marcielyscastrog, lleva como título "Mi amiga: y si vendemos perros calientes afuera de tu casa? Total, que puede pasar", muestra toda la travesía en las que pasaron de ser vendedoras ambulantes a prósperas empresarias de restaurante.

El material audiovisual empieza mostrando una foto de las dos amigas con un carrito ambulante de en el que empezaron vendiendo hot dogs, para que a los pocos segundos pasen a mostrar que su emprendimiento tuvo bastante acogida, ya que llevaron su negocio a varios punto de la ciudad.

Luego de eso, empezaron a vender hamburguesas y finalmente, muestran como empezaron a construir un local y parte de la inauguración.

El video ya se volvió viral en la red social china TikTok, pues hasta este momento ya cuenta con más de 1.1 millones de "me gusta", casi 10 mil comentarios y 15 millones de reproducciones.

Por otro lado, los cibernautas no dudaron en dejar sus comentarios sobre el video y varios de ellos eran de felicitación para las chicas, por su gran logro laboral.

"Espero que no se peleen ni se separen", "Esas son las amigas que de verdad vale la pena conservar", "Me encanta ver el progreso ajeno", "Dios bendiga y que sigan progresando", "Que les siga yendo muy bien y que nunca hay espacio para la envidia", "Me encantan este tipo de videos", "La comida se ve deliciosa, muchos éxitos", se lee en los comentarios del TikTok.