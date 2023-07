¿Peso Pluma o Elvis Presley? Jóvenes sorprenden con sus respuestas

23/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos virales que sorprenden a todos por las peculiares respuestas de los jóvenes sobre ciertos temas de cultura general, historia o musical, tal como el compartido en la plataforma china de TikTok, donde varios chicos afirman que Peso Pluma superaba a Elvis Presley.

Elvis Presley vs. Peso Pluma

En el material audiovisual, de 19 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Daniel Munguia, recorre las calles para realizar una pregunta a los jóvenes: ¿quién hizo un verdadero cambio en la música, Peso Pluma o Elvis Presley?

Las respuestas de los jóvenes dejó sorprendido a más de uno, ya que aseguraron que el cantante mexicano de corridos tumbados superaba al legendario Elvis Presley, e incluso desconocían por completo quién era el mítico rockero estadounidense y cuáles eran sus principales temas musicales.

"Peso Pluma ya superó a Elvis Presley", se lee en la breve descripción del video, que logró volverse tendencia rápidamente y generó 14 mil 'me gusta' y millones de visualizaciones, al escuchar las insólitas respuestas que daban la victoria a uno de los artistas más escuchados por los jóvenes a nivel internacional.

¿Qué dijeron los internautas en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por escuchar decir a los jóvenes que no tenían conocimiento alguno sobre quién era Elvis Presley, el 'rey del Rock and Roll'.

"Esos tipos viven debajo de una roca", "en qué mundo andan estos tipos", "cómo decir que Chicharito es mejor que Messi", "me imagino que es actuado ¿no?", "Peso Pluma revolucionó la decadencia de la música", "me gusta PP, pero no superará a Elvis, nunca", "es que también miren a qué personas les preguntan", "ya fue, estamos perdidos, no la hacemos", "Peso Pluma no hizo ningún cambio, tengo entendido que el cambio fue de Natanael Cano", "todo va por generaciones", "no saben de buena música", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se escuchaba a los jóvenes decir que Peso Pluma cantaba mejor que Elvis Presley causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual, la escena fue compartida por distintos medios de comunicación y en otras plataformas como Facebook y Twitter. Además, de generar opiniones divididas, ya que también aparecieron otros usuarios que se mostraban a favor del artista mexicano.