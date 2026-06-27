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Perrito arriesgó su vida para proteger a su amigo gato bajo los escombros tras sismos en Venezuela

Un perro se convirtió en símbolo de esperanza en Venezuela al permanecer junto a un gato herido bajo los escombros y guiar con sus ladridos a los rescatistas para salvarle la vida tras los sismos.

Perro protege a su amigo gato bajo escombros tras sismos en Venezuela
Perro protege a su amigo gato bajo escombros tras sismos en Venezuela (Composición Exitosa)

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 27/06/2026

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Un perro se ha convertido en símbolo de esperanza en Venezuela tras los recientes sismos que dejaron edificios colapsados y numerosas personas y animales atrapados. Entre los escombros, un acto de lealtad conmovió a equipos de rescate y ciudadanos, luego de que un can arriesgara su vida para proteger a su amigo felino.

Perro protege con su amiga a un gato

El hecho ocurrió cuando el sismo provocó el derrumbe de varios edificios residenciales, dejando a un gato gravemente herido bajo los restos de concreto y acero. A pesar del peligro constante por réplicas y polvo, el perro permaneció junto a él, mostrándose inquieto y alerta mientras intentaba mantenerlo protegido en todo momento con firmeza.

Fue la reconocida periodista venezolana Anna Vaccarella quien dio a conocer la historia a través de una cobertura emotiva, destacando el comportamiento del animal en medio de la tragedia. Su relato permitió dimensionar el impacto del hecho y cómo la solidaridad entre especies se convirtió en un mensaje de esperanza nacional tras el desastre.

De acuerdo con el reporte, el perro utilizó ladridos constantes para guiar a los equipos de rescate hasta el punto exacto donde se encontraban atrapados ambos animales. Los brigadistas, atentos a las señales del can, lograron remover los escombros y poner a salvo tanto al gato como al fiel compañero canino en plena emergencia humanitaria.

El rescate de ambos animales fue celebrado como un ejemplo de lealtad y esperanza en medio de la adversidad. La historia se ha difundido ampliamente, recordando a la población que incluso en los momentos más difíciles, los vínculos de solidaridad pueden salvar vidas y ofrecer consuelo tras los desastres naturales en situaciones extremas humanas.

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Perro protege a gato con su vida
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Envías rescatistas peruanos a Venezuela

Ayer 26 de junio, un grupo de 44 bomberos voluntarios del Perú partieron con destino a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, a consecuencia de los dos terremotos registrados la noche del miércoles 24 de junio en la región central del mencionado país.

En representación del Gobierno, el ministro del Interior, José Zapata Morante, despidió a los agentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, destacando que el despliegue de la misión humanitaria fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ejecutivo, la aerolínea Latam Perú y la ONG Perú Pendiente

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Es así que, la historia del perro y el gato ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de Venezuela, convirtiéndose en uno de los relatos más emotivos tras los sismos. Su rescate demuestra que la lealtad y la solidaridad también pueden surgir entre los animales, incluso en medio de las tragedias más devastadoras.

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