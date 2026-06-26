Futbolista revela que su esposa falleció en los terremotos de Venezuela: Protegió a su bebé con su cuerpo

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los devastadores terremotos que remecieron Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando historias que conmueven al país. En las últimas horas, el futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa, Andrea, quien perdió la vida durante el colapso del edificio donde vivía, en un hecho marcado por el amor y el sacrificio.

Futbolista revela la muerte de su esposa

El jugador del Marítimo de La Guaira reveló la tragedia a través de sus redes sociales, donde compartió fotografías familiares y expresó el profundo dolor que atraviesa. La noticia generó una ola de solidaridad entre aficionados, compañeros y usuarios de internet, quienes enviaron mensajes de apoyo tras conocer la pérdida que enluta a su familia.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, Andrea quedó atrapada cuando la estructura donde residía se desplomó a causa de los fuertes movimientos telúricos. En medio del caos, decidió proteger a su pequeña hija de apenas un año y medio con su propio cuerpo, un acto que permitió que la menor sobreviviera a la tragedia.

"Tu mami nos dejó, ¿cómo se lo explico a mi hija, Andrea? ¿Cómo le digo que perdiste la vida para salvar la suya mientras yo no estaba allí para hacer nada? Por favor, dame fuerzas porque siento que no puedo más", escribió en redes.

Futbolista revela que su esposa falleció en terremoto de Venezuela

Mientras tanto, Héctor Bello no se encontraba junto a su familia cuando ocurrió el desastre. El futbolista se dirigía a reencontrarse con su esposa y su hija, sin imaginar que el edificio ya había colapsado. Horas después, confirmó la muerte de Andrea y manifestó el inmenso vacío que dejó su partida, especialmente por la difícil tarea de sacar adelante a su pequeña.

Cifra de muertos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras sufrir dos fuertes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5. Según informó, el número de muertos subió a más de 160, mientras avanzan las labores de rescate en las zonas más afectadas.

Según los primeros reportes, los movimientos telúricos originaron serias afectaciones a edificios, viviendas y establecimientos comerciales. En algunos casos, incluso se han registrado colapsos de los inmuebles dejando personas atrapadas bajo los escombros.

Con el paso de los días, siguen apareciendo testimonios que reflejan el impacto humano de los dos terremotos que golpearon Venezuela. La historia de Andrea se ha convertido en uno de los relatos más conmovedores, al evidenciar el instinto de protección de una madre que entregó su vida para salvar a su hija y dejó un legado de amor que ha conmovido a miles de personas.