Futbolista argentino pide ayuda para hallar a su esposa e hijos tras terremotos en Venezuela: "Oren por mi familia"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Futbolista argentino busca a su familia tras colapso de su edificio por los terremotos en Venezuela. El pedido de ayuda se volvió viral en las redes sociales, en medio de la emergencia que se vive por los fuertes movimientos telúricos que se registraron el miércoles 24 de junio.

Terremotos en Venezuela: Futbolista busca a su familia

Venezuela se encuentra en pleno estado de emergencia tras los dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, azotaran el país el 24 de junio, y dejara más de 180 muertos y más de mil heridos. Muchas familias quedaron damnificadas debido a que los movimientos telúricos de gran intensidad derrumbaron sus viviendas y otros establecimientos.

En medio de esta preocupante situación, se dio a conocer un caso que ha remecido al país. Pues bien, el futbolista argentino Lucas Trejo, que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira en Venezuela, usó sus redes sociales para mostrar su preocupación por la falta de noticias sobre sus familiares.

De acuerdo al mensaje, perdió contacto con su esposa e hijos tras los fuertes terremotos, por lo cual, pidió ayuda a sus seguidores y a las autoridades pertinentes para localizarlos lo más pronto posible tras el derrumbe de su edificio en Playa Grande, zona costera afectada.

"Nuestro edificio se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio", escribió Trejo en Instagram, donde compartió fotografías e identidades de sus familiares.

Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras terremotos en Venezuela.

Futbolista argentino perdió contacto tras colapso de su edificio

Según precisó, cuando sucedieron los terremotos, se encontraba disputando un partido en Caracas junto al plantel de Marítimo, pero su esposa, Yanina Maranella, e hijos se habían quedado en la ciudad de residencia, que fue una de las más afectadas.

Mientras el futbolista Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia, Ricardo Ardiles, su cuñado, brindó una entrevista en la que habló del caso con el canal de streaming 'La Voz en Vivo'.

"Alrededor de la 1 de la madrugada pudimos tener contacto vía WhatsApp. Nos enteramos que Lucas había estado jugando un partido en Caracas. Cuando sucedió esta desgracia viajó hacia La Guaira, donde encontró una zona devastada y me alcanzó a decir que era una 'zona de guerra', porque no había luz, y el edificio donde ellos vivían estaba colapsado, no quedó nada", detalló.

Futbolista argentino no pierde la esperanza de encontrar a su esposa e hijos con vida.

Lucas Trejo vive momentos de angustia: Pide orar por su familia

Asimismo, precisó que tiene esperanzas de que tanto la esposa del futbolista argentino y los niños se encuentren bien y que la falta de comunicación se deba a que se murió la batería de sus celulares en medio de la emergencia.

La incertidumbre por el paradero de los seres queridos de Trejo ha generado una profunda conmoción entre aficionados, compañeros de profesión y miles de usuarios que se han solidarizado con su situación y esperan que pronto pueda encontrarlos "sanos y a salvo".

El desesperado pedido del futbolista argentino, Lucas Trejo, tras los fuertes terremotos en Venezuela, se volvieron virales. El deportista busca a su familia al no saber de ellos en medio de la emergencia que se vive en el país y que dejó varios muertos y heridos entre los escombros.