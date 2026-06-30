Demostró con prueba de ADN que su hija era de otro, pero la Justicia lo "obligó" a seguir siendo el padre

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Caso polémico en redes sociales. Un hombre probó con una prueba de ADN que su hija era de otro, pero al acudir a la justicia para anular la paternidad, pero el fallo fue en contra y lo obligó a mantener el vínculo.

Probó que su hija era de otro y pidió anular su paternidad

Un hombre solicitó a la Justicia de Córdoba que deje sin efecto el reconocimiento de una hija que él mismo realizó. De acuerdo al argumento, descubrió que no era el padre biológico.

Según medios argentinos, el caso se remonta a la relación entre el hombre y la madre de la adolescente, quienes estuvieron casados entre 2004 y 2011. A pesar de la separación, continuaron manteniendo encuentros ocasionales. Es en ese contexto que, en 2012, nace la menor, quien fue inscrito por él ante los registros oficiales.

Durante más de una década, cumplió con su rol de padre, pagó la cuota alimentaria y todo lo que necesite su "retoña", pero en 2024 decidió ir a la justicia para retirar su vínculo, ya que ante las sospechas por no ver un parecido físico decidió hacerse una prueba de ADN (en 2016) y terminó descubriendo que la menor no era suyo.

La Justicia lo obligó a seguir siendo el padre legalmente

Pese a que tenía las pruebas que dejaban claro que él no era el padre, la Justicia de Córdoba rechazó su demanda de anular su paternidad. Pues bien, el juez Gabriel Tavip, a cargo del caso en Argentina, argumentó que el hombre ya sabía desde 2016 que no era el padre biológico, ya que había participado de un análisis genético que lo confirmaba.

Por eso, consideró que no se trató de un descubrimiento reciente, sino de una situación conocida y sostenida en el tiempo. En ese sentido, el planteo fue rechazado por extemporáneo. Además, se precisó que para la ley, el afecto y la identidad construida predominan, porque así lo requiere la protección del Interés Superior del Niño.

El magistrado subrayó que la adolescente se identifica con su apellido y lo reconoce como su padre, por lo que modificar esa realidad implicaría afectar su identidad y sus derechos.

La Justicia priorizó la identidad afectiva

Según el medio 'La Voz', con esta resolución, la joven mantendrá su filiación y apellido, confirmando que la protección de la identidad socioafectiva y la seguridad jurídica del hijo prevalecen sobre el resultado de un laboratorio después de varios años de convivencia.

Finalmente, se dio a conocer que la Justicia dejó abierta la posibilidad de que la joven, si así lo desea, pueda iniciar en cualquier momento un proceso para determinar su filiación biológica.

Es así como en Argentina un caso causó polémica y debate en redes sociales: La Justicia dio un contundente fallo ante el pedido de un hombre que al enterarse con prueba de AND que no era el papá biológico de una adolescente, pidió anular la paternidad.