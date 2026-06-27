Joven atrapado entre los escombros tras sismos en Venezuela envía video pidiendo ayuda: "Tengo costillas rotas"

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los devastadores sismos que azotaron Venezuela siguen generando historias que conmueven a millones de personas alrededor del mundo. Esta vez, un joven quedó atrapado entre los escombros. Tras el derrumbe del edificio donde vivía, logró pedir ayuda enviando un video y finalmente fue rescatado junto a su hermana y su abuela.

Joven venezolano logra pedir ayuda mediante video

Los sismos de 7.2 y 7.5 que ocurrieron hace unos días en Venezuela dejaron varias construcciones en ruinas y, bajo ellas, a decenas o cientos de personas atrapadas. A pesar de las adversidades, un joven utilizó la poca señal que tenía en su celular para enviar un mensaje a través de redes sociales, el mismo que fue difundido masivamente.

" Ayuda, no sé cuándo llegue este video, pero solo sé que estoy en el edificio Mediterráneo, calle Granada, piso tres . Estoy en el sótano, tengo una costilla rota. No pido que me saquen a mí, solo quiero que saquen a mi hermana de siete años y a mi abuela que tiene 73 . Ayúdenlas a ellas. Ojalá todos nos podamos salvar", escribió el joven a través de sus estados de WhatsApp.

El mensaje fue visto por sus contactos, quienes dieron aviso a las autoridades y rescatistas para que pudieran ayudarlo, ya que en la foto que compartió se veía que su hermana estaba malherida y en mal estado debido a los derrumbes y los tres pisos que cayeron sobre ellos.

Horas después, diversos medios reportaron que el joven y su familia habían sido rescatados con éxito. Incluso, el joven se animó a publicar otro video a través de sus estados de WhatsApp, donde confirmó estar bien y solo estaba preocupado porque tenía una costilla rota y estaba desangrándose por dentro.

🇻🇪 Joven atrapado entre los escombros logra enviar un video y un mensaje pidiendo ayuda:



"Ayuda. No sé cuándo llegará este video, pero solo sé que estoy en el Edificio Mediterráneo, calle Granada, Paso 3, Caribe/Tanaguarena. Estoy en el sótano. Tengo una costilla rota".



"No... — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 27, 2026

Bomberos peruanos viajan a Venezuela para apoyar en rescate

Ayer 26 de junio, un grupo de 44 bomberos voluntarios del Perú partieron con destino a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate de personas desaparecidas, a consecuencia de los dos terremotos registrados la noche del miércoles 24 de junio en la región central del mencionado país.

En representación del Gobierno, el ministro del Interior, José Zapata Morante, despidió a los agentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, destacando que el despliegue de la misión humanitaria fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ejecutivo, la aerolínea Latam Perú y la ONG Perú Pendiente.

El caso del joven venezolano evidencia cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta clave en situaciones de emergencia. Gracias a un video enviado desde los escombros, su familia fue localizada y rescatada a tiempo. Este hecho refleja la importancia de comunicación inmediata y la rápida respuesta de las autoridades ante desastres naturales recientes ocurridos.