Pareja de abuelitos CONMUEVE tras permanecer UNIDA durante fuertes terremotos en Venezuela

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

En medio de los dos terremotos que se registraron anoche en Venezuela, se ha viralizado el preciso instante en el que una pareja de abuelitos conmueven tras permanecer unidos durante los momentos de incertidumbre.

Conmovedores abuelitos permanecen unidos tras sismos en Venezuela

El último, miércoles 24 de junio, un par de movimientos telúricos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter azotaron el territorio Venezolano dejando graves estragos tanto en estructuras como en vidas. De acuerdo a los reportes al menos 188 personas perdieron la vida y hay 1520 heridos.

Esta tragedia continúa dejando historias que han conmovido a miles no solo en la nación caribeña sino alrededor del mundo. Entre estas se encuentran, una que quedó grabada por una cámara de seguridad y que de forma inmediata se ha viralizado en las redes sociales generando diversas reacciones y comentarios.

En medio de los problemas de comunicación y los cortes de energía que afectaron gran parte del país durante las primeras horas de la emergencia, las redes sociales se convirtieron en una de las principales fuentes de información para conocer la magnitud de la tragedia.

En las imágenes se observa el dramático momento que vivieron una pareja de adultos mayores durante esta emergencia cuando se encontraban dentro de su vivienda. En la esecena aparece una mujer sentada en una silla de ruedas junto a quien sería su esposo.

Al percatarse de la intensidad del terremoto ambos son invadidos por el miedo. Mientras su hogar es sacudido el abuelito permaneció junto a la fémina agarrados de la mano intentando tranquilizarla y protegerla.

Cabe señalar que, aunque las imágenes muestran momentos de gran tensión, todo indica que la pareja logró sobrevivir sin sufrir lesiones graves. En el video solo se observan daños materiales ocasionados por el fuerte movimiento de tierra.

Historias de rescates invadieron las redes

Además de esta historia de los abuelitos , las plataformas digitales también se han llenado de imágenes de rescates de personas atrapadas entre los escombros así como de mascotas que han sido salvadas por equipos de emergencia y voluntarios.

Las labores de búsqueda continúan en distintas zonas afectadas. A pesar de las limitaciones de recursos y personal, los organismos de socorro mantienen los esfuerzos para localizar sobrevivientes y asistir a las comunidades golpeadas por una de las peores tragedias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.

Como vemos, en medio de los terremotos que azotaron a Venezuela la noche de ayer, un video en el que se observa a una pareja de abuelitos manteniéndose unidos agarrados de las manos mientras el fuerte remezón sacude su vivenda cuando ellos se encontraban en el interior.