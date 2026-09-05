"Mezclé vino, cerveza y vodka": joven se hace viral por hacer una llamada por su tarjeta del banco

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven protagonizó una insólita escena durante una intervención policial en Guayaquil, Ecuador, luego de intentar utilizar su tarjeta de débito como si fuera un celular para realizar una llamada. El curioso momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó memes y diversas reacciones.

La situación ocurrió durante la madrugada, cuando el joven y sus acompañantes se dirigían a casa y fueron intervenidos por agentes policiales en un retén. En medio de la confusión, el muchacho bajó del vehículo con la intención de pedir ayuda y protagonizó el peculiar momento que terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.

Joven se pronuncia tras video viral

Durante varias horas, los usuarios de redes sociales intentaron encontrar una explicación para la conducta del joven. La escena resultaba tan insólita que algunos especularon sobre lo ocurrido antes de la intervención ocurrida en Guayaquil. Sin embargo, posteriormente, el propio protagonista decidió reaparecer en redes sociales para explicar qué había sucedido aquella madrugada.

El joven reconoció que se encontraba en evidente estado de ebriedad porque había decidido salir a beber después de terminar su jornada laboral. Según explicó, se encontraba estresado y comenzó a consumir diferentes bebidas alcohólicas durante la noche, sin imaginar que terminaría protagonizando una situación que posteriormente sería compartida masivamente en internet.

Entre las bebidas que consumió mencionó cerveza, vino y vodka, una combinación que, según su propio relato, habría provocado el estado de confusión en el que se encontraba. Cuando los agentes detuvieron el vehículo cerca de las tres de la madrugada, él fue quien descendió primero para intentar comunicarse con alguien que pudiera auxiliarlos.

En medio de su estado de ebriedad, tomó su tarjeta de débito y su documento de identidad y los confundió momentáneamente con un teléfono celular. Así se originó la escena que posteriormente se convirtió en meme. El joven aseguró que su confusión estuvo directamente relacionada con la cantidad y variedad de alcohol que había consumido.

"Apenas nos pararon, yo fui el primero en bajarse a llamar para que alguien nos viniera a ayudar . Busqué mi teléfono y asimilé que mi tarjeta de débito y mi cédula eran un celular. Entonces, es allí donde se origina este meme y todo", explicó.

🇪🇨 El joven de Guayaquil que se hizo viral en redes sociales por un video en el que aparecía realizando una llamada con su tarjeta bancaria se pronunció y relató su versión de lo ocurrido.



El joven admitió que se encontraba en estado de embriaguez al momento de los hechos.... pic.twitter.com/H0yKt9i67H — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 5, 2026

La intervención también terminó con la detención de su tío, quien viajaba acompañado de su pareja. El joven sostuvo que los agentes se llevaron al familiar y posteriormente dejaron al resto del grupo sin transporte, pese a que se encontraban en plena carretera. La insólita experiencia terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.