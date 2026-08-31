Recogepelotas arruina ocasión de gol de su propio equipo tras entrar en la cancha: terminó expulsado

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El fútbol chileno vivió uno de sus episodios más frustrantes en el Estadio Santa Laura, donde Unión Española perdió 1-0 frente a Rangers de Talca. Más allá del resultado, lo que marcó la jornada fue la insólita intervención de un recogepelotas que, al ingresar a la cancha en los minutos finales, terminó arruinando la jugada más clara de su propio equipo para alcanzar el empate.

Un empate arruinado

El encuentro se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo, con pocas ocasiones claras y un juego trabado en el mediocampo. Rangers encontró la ventaja a los 55 minutos gracias a un penal ejecutado por Junior Arias, que puso el 1-0 y obligó a los hispanos a adelantar líneas en busca del empate.

Unión Española presionó con insistencia en el tramo final. A los 88 minutos, Cristóbal Jaramillo lanzó un centro largo que buscaba a Carlos Vilches, quien se perfilaba para quedar frente al arco rival.

La jugada prometía ser la más peligrosa del partido para los locales, pero en ese instante ocurrió lo inesperado: un recogepelotas ingresó al campo para retirar un balón extra y terminó cruzándose en la trayectoria de un defensor de Rangers.

El árbitro, siguiendo el reglamento, detuvo la acción de inmediato. La jugada ofensiva quedó anulada y el recogepelotas fue expulsado del área técnica, enviado al túnel entre la incredulidad de jugadores e hinchas. La oportunidad se esfumó y Unión Española no volvió a generar peligro en los minutos restantes.

CHILE NOS ACABA DE REGALAR UNO DE LOS MOMENTAZOS DEL AÑO 😅🇨🇱 pic.twitter.com/zTzH9JY2Am — Fodbold World (@fodboldword) August 30, 2026

Derrota frustrante

La derrota dejó a los hispanos con un sabor amargo, no solo por el marcador, sino porque un error interno les costó la posibilidad de rescatar un punto vital. Rangers, en cambio, celebró su segunda victoria consecutiva, alcanzando los 12 puntos y acercándose a la zona de salvación en la Primera B.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los hinchas de Unión Española manifestaron su molestia en redes sociales, calificando el hecho como "increíble" y "nunca visto". Los medios chilenos destacaron la rareza del episodio, subrayando que pocas veces un recogepelotas ha influido de manera tan directa en el desenlace de un partido profesional.

El episodio quedará registrado como una de las anécdotas más insólitas del fútbol chileno reciente: un recogepelotas que, intentando cumplir su función, terminó frustrando el ataque más claro de su propio equipo y favoreciendo al rival. En un torneo donde cada punto es vital, Unión Española se marchó con la frustración de haber perdido por un error ajeno al juego, mientras Rangers aprovechó la fortuna para sumar y seguir soñando con la permanencia.