¡Reveló el secreto! Nutricionista enseña a comer chaufa y no engordar en el intento

13/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común encontrar tips para mantener un peso saludable. Es así como, una nutricionista dio a conocer su mayor secreto para comer chaufa y no engordar en el intento.

"¿Será posible?"

El clip viral titulado: "Como nutricionista te enseño a incluir arroz chaufa" le pertenece a la cuenta @anielfitnesslife y nos muestra la forma correcta de porciones para comer el plato fusión que gusta a muchos peruanos.

El plato peruano con raíces asiáticas, el chaufa, es uno de los más preferidos por los paladares peruanos y en las redes sociales viene haciéndose tendencia por su manera 'adecuada' de comerlo para no subir unos kilos demás.

Esta vez, una profesional en nutrición, Aniel Kalinowski, compartió con sus seguidores la mejor manera para degustar de este platillo, sin 'la culpa' de después apenarse por incrementar su talla de pantalón.

Según manifestó, en su video, para lograr el balance adecuado es necesario de colocar en una vajilla ½ taza de arroz chaufa, un pollo a la plancha (proteína necesaria para el día) y mucha ensalada fresca 'al fallo'.

Cabe precisar que, la última frase se refiere a 'llenar tu plato con este ingrediente hasta que te sacies' y ya no necesites de comer algo más adicional a este para tu llenura.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 12 segundos se hizo viral rápidamente en la plataforma china, por lo que hasta el momento cuenta con 98.2 mil reproducciones, 3006 me encantas, 27 comentarios y 458 guardados.

Las reacciones de los cibernautas ante este modo de 'comer saludablemente' fueron diversas: "Con lo que me encanta el chaufa soy capaz de repetir 6 veces ½ taza", "te hago caso en todo menos en mi chaufa", "pero y si la ensalada está aliñada con mucho aceite", "primera publicación de un nutricionista que proporciona solo ½ taza de arroz", "qué quiere decir ensalada al fallo", "¿vale repetir?", "¿lo puedo cambiar por pollo a la brasa?", "a partir de hoy estoy comiendo saludable, me desean suerte", "necesito subir de peso, no bajar", "¿para un plan nutricionista y asesoría por dónde le escribo?", "si se quiere aumentar masa muscular, ¿se incrementaría más arroz?".

De esta manera, bajar de peso o mantener un peso saludable no será un problema. Una nutricionista reveló su secreto mayor guardado para comer chaufa y no engordar en el intento. Los cibernautas opinaron de diversas formas esta particular 'forma de degustar' el platillo fusión del Perú.