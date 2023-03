¡Terminó mal! Joven trepó hasta el balcón de su enamorada para regalarle flores amarillas y sufrió imprevisto

22/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que entregar flores amarillas a tu pareja, en el balcón de su casa, es la acción más romántica que pueda existir. En ese sentido, el reciente caso engloba a un joven que tuvo este detalle con su enamorada, pero sufrió un imprevisto durante ello.

En las imágenes compartidas en TikTok, se evidenció que el muchacho realizó la escena gracias a la intervención de un amigo, que lo ayudaba a mantenerse en el aire para que pudiera entregarle el presente a su novia.

Este sujeto, inicialmente, respaldó las acciones de su compañero, pero cuando el protagonista del video logró su cometido, tuvo la extravagante idea de dejarlo colgado de las varillas del balcón.

De esta manera, el referido se mantuvo suspendido algunos segundos hasta que logró acomodar su cuerpo para una buena caída.

Detalles sobre el video

Aparentemente, la escena fue captada por un tercero, que sería amigo de los jóvenes que generaron el divertido momento. En el cortó se registró su risa al presenciar la cursi y cómica escena.

Asimismo, todo el suceso estuvo acompañada por la canción "Mi Buen Amor" de Mon Laferte, a fin de que ostente más sentimentalismo.

Reacciones de los internautas

Viralizado el caso, miles de cibernautas reaccionaron positivamente ante el suceso. Al respecto, los usuarios destacaron el romanticismo del muchacho con su pareja, En esa línea, algunas féminas mostraron su frustración por no poseer un noviazgo tan apasionante como el evidenciado.

Por otra parte, algunos usuarios apuntaron que el joven quería un beso de su amada, pero ella sólo recibió el obsequio, sin pensar en los sentimientos de su pareja.

Más de 12 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 12 millones de reproducciones, 16 mil likes, 309 comentarios y 12 mil compartidas.

