¡Terrible! Joven bebe agua de río y queda en shock al ver que un hombre micciona en el mismo cauce

02/06/2024 / Exitosa Noticias

Una joven vivió una de las experiencias más amargas de su vida durante una excusión. Mientras buscaba refrescarse con el agua de un río, observó a un hombre miccionando en el mismo cauce, un incidente que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

¿Cómo sucedió?

Luego de una larga caminata bajo el sol, la joven se encontró con un río. Al estar sumamente agotada y sedienta, se agachó para tomar un sorbo de agua con el fin de refrescarse, sin imaginar que estaría a punto de descubrir una escena horrenda.

Justo después de beber, la mujer notó que algo no estaba bien. A pocos metros de distancia, sus amigos observaron a un hombre realizando sus necesidades en el mismo río. El shock de la joven fue inmediato al darse cuenta de lo que había ocurrido.

Como era de esperarse, esta terrible anécdota no tardó en causar revuelo en las redes sociales. Un video publicado en @reni8606 de TikTok mostró el momento exacto de la revelación y capturó la expresión de asombro de la joven. El clip se viralizó rápidamente. Además, generó una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios.

Usuarios reaccionan

Los usuarios en TikTok reaccionaron a este incidente con una mezcla de humor y advertencias. Muchos también aprovecharon la oportunidad para discutir la importancia de respetar los entornos naturales y evitar contaminarlos.

"Tomé agua así y me dio gastroenteritis aguda", "Es obvio que no se toma agua de ninguna montaña, puede haber animales muertos o excrementos en cualquier parte", "Por qué no les enseñan que se hace pis lejos de una corriente de agua", "Yo me metí a nadar y enfrente de mí una señora se estaba haciendo una limpia", fueron solo algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

