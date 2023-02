VIDEO: Hombre alimenta a ratas en Nueva York y causa indignación en las redes

09/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Sorprendente! En un video compartido en Tik Tok, por el usuario 'nick___spirit', se observa a una persona dando de comer a varias ratas en las calles de Nueva York. Este video ya cuenta con más de 400 mil vistas, con más de 17 millones de 'Me gusta' y con 585 comentarios.

Cabe señalar que, este usuario graba el momento exacto en el que las ratas saltan y corren en busca de comida, alrededor de la estatua del artista estadounidense, George M. Cohan, que se encuentra en Times Square, Nueva York. Es decir, los roedores estaban a la vista de los turistas y de cualquier transeúnte.

Como se puede observar, la persona que alimenta a las ratas, está sentada junto a ellas, tiene un envase pequeño de color naranja, que saca de una envoltura. Luego, arroja la comida que hay dentro de esta y algunos roedores se suben a su mano.

"Me muero !! Les tengo terror", "Simplemente no puedo ir a New york", "El glamour del primer mundo", "Las ratas es lo de menos la onda es estar en New York". "Ay que nerviosss", fueron algunos comentarios de los usuarios de Tik Tok.